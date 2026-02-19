Occidental Petroleum progresse après des bénéfices supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N augmentent de 3,7 % à 48,85 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice de 31 cents pour le quatrième trimestre, dépassant le consensus des analystes de 18 cents, selon les données compilées par LSEG

** La force de l'unité intermédiaire de la société a aidé à compenser la baisse des prix du pétrole brut

** La production d'OXY a légèrement augmenté pour atteindre 1,48 million de barils (MMboepd) d'équivalent pétrole par jour

** Huit des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et quatre à "vendre"; leur prévision médiane est de 49 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 14,6 % depuis le début de l'année