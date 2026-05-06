Occidental Petroleum : les bénéfices ont plus que triplé au premier trimestre sur un an
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:56
Le bénéfice net s'est élevé à 3,345 MdsUSD, contre 936 MUSD un an auparavant. Sur ce trimestre, il a été multiplié par environ 3,4 en glissement annuel.
"La différence constatée entre le bénéfice net et le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'explique principalement par la plus-value réalisée sur la vente d'OxyChem (classée en activités abandonnées). Ce gain a été en partie neutralisé par les pertes sur instruments dérivés et des primes de rachat anticipé de la dette", souligne l'entreprise pétrolière et gazière américaine.
Par contre, le chiffre d'affaires sur ce trimestre clos le 31 mars atteint les 5,23 MdsUSD, en baisse par rapport aux 5,70 MdsUSD enregistrés il y a un an à la même période.
"Le flux de trésorerie opérationnel des activités poursuivies pour le premier trimestre, s'élevant à 1,4 MdUSD, inclut une variation du besoin en fonds de roulement de 1,8 MdUSD. "Celle-ci s'explique principalement par une hausse des créances clients due à la forte augmentation du prix des matières premières en mars, ainsi que par les besoins de trésorerie saisonniers habituels du premier trimestre, tels que le versement des prestations sociales, les paiements d'intérêts et les taxes foncières", soulève Occidental.
Le résultat avant impôts du segment pétrole et gaz pour le premier trimestre 2026 s'est élevé à 1 MdUSD, contre 700 MUSD au quatrième trimestre 2025. En excluant les éléments affectant la comparabilité, cette progression a été principalement portée par la hausse des prix réalisés du pétrole brut, partiellement compensée par une baisse des volumes.
En revanche, le segment Midstream et Marketing (transport et stockage/ négoce et vente) a enregistré une perte avant impôts de 87 MUSD pour le premier trimestre 2026, contre un bénéfice avant impôts de 204 MUSD au trimestre précédent. En excluant les éléments affectant la comparabilité, les résultats de ce segment ont toutefois dépassé la fourchette haute des prévisions.
Moins d'une demi-heure après l'ouverture des marchés à Wall Street, le titre du groupe pétrolier américain perd 4,79% à 56,54 USD.
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