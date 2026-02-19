Occidental Petroleum dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce au soutien du secteur intermédiaire

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Occidental Petroleum OXY.N a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, la force de son unité intermédiaire ayant aidé le producteur de schiste américain à compenser la baisse des prix du pétrole brut.

Les actions de la société ont augmenté de près de 3 % dans les échanges prolongés.

Les prix du pétrole réalisés par Occidental ont chuté à 59,22 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 69,73 dollars un an plus tôt, bien que la production ait légèrement augmenté pour atteindre 1,48 million de barils (MMboepd) d'équivalent pétrole par jour.

Les inquiétudes croissantes concernant une surabondance de pétrole ont exercé une pression sur les prix mondiaux du pétrole, le brut Brent LCOc1 ayant chuté de plus de 9 % au cours du trimestre.

L'unité midstream de la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 204 millions de dollars, contre une perte de 123 millions de dollars un an plus tôt.

Les marges de gaz plus élevées résultant de l'optimisation de la capacité de transport dans le Permien, la réduction des coûts de transport de brut sur de longues distances et la hausse des prix du soufre à Al Hosn, où la société gère une coentreprise avec Abu Dhabi National Oil Co ADNOC.UL , ont stimulé l'activité.

Occidental a déclaré s'attendre à des dépenses d'investissement de l'ordre de 5,5 à 5,9 milliards de dollars et à une production moyenne comprise entre 1,42 et 1,48 million de barils par jour en 2026.

La production devrait se situer entre 1,38 et 1,42 million de barils par jour au premier trimestre.

Parallèlement, la société a déclaré avoir réduit sa dette de 5,8 milliards de dollars depuis la mi-décembre, ajoutant qu'elle visait à atteindre une dette principale d'environ 14,3 milliards de dollars en 2026.

Occidental s'est retrouvé avec un endettement massif suite à l'achat d'Anadarko Petroleum pour 55 milliards de dollars en 2019 et à l'acquisition de CrownRock pour 12 milliards de dollars l'année dernière .

La dette à long terme de la société basée à Houston s'élevait à 20,63 milliards de dollars au 31 décembre.

Occidental a affiché un bénéfice ajusté de 31 cents par action pour les trois mois clos le 31 décembre, contre des attentes de 18 cents, selon les données compilées par LSEG.