Les compagnies aériennes vietnamiennes signent des contrats d'une valeur de 30 milliards de dollars pour l'achat de 90 avions Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et ajout de détails tout au long de l'article)

Trois compagnies aériennesvietnamiennes ont signé jeudi des accords avec le constructeur américain Boeing BA.N pour l'achat d'un total de 90 avions, alors que le Vietnam et les Etats-Unis poursuivent leurs négociations sur un nouvel accord commercial.

Les accords ont été signés lors d'une visite aux États-Unis du chef du Parti communiste vietnamien, To Lam, pour assister à la réunion inaugurale du Conseil de la paix, une initiative lancée par le président américain Donald Trump pour faire face aux conflits mondiaux.

Vietnam Airlines HVN.HM a signé un accord de 8,1 milliards de dollars avec Boeing pour l'achat de 50 jets 737-8 à fuselage étroit, a déclaré Vietnam Airlines dans un communiqué.

La compagnie aérienne devrait prendre livraison des appareils entre 2030 et 2032, a indiqué la compagnie dans un communiqué, ajoutant que cela porterait sa flotte totale à environ 151 appareils d'ici 2030.

La compagnie nationale est également en pourparlers avec Boeing pour l'achat supplémentaire de 30 avions à fuselage large d'une valeur maximale de 12 milliards de dollars.

La nouvelle compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways a également signé jeudi un accord de 22,5 milliards de dollars avec Boeing pour l'achat de 40 787-9 Dreamliner.

Dans le même temps, la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet VJC.HM a conclu un accord de financement de 965 millions de dollars avec Griffin Global Asset Management pour l'achat de 6 Boeing 737-8.

Le Viêt Nam a déclaré au début du mois qu'il était prêt à acheter davantage de produits américains après que la Maison Blanche a annoncé en octobre que les États-Unis maintiendraient les droits de douane sur la plupart des produits vietnamiens à 20 % tout en supprimant les droits de douane sur certains produits.