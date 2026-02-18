Occidental Petroleum dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une hausse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails des prévisions aux paragraphes 8 et 9)

Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, l'augmentation de la production ayant permis de compenser la baisse des prix du pétrole brut.

Les actions de la société ont augmenté de près de 3 % dans les échanges prolongés.

Les inquiétudes croissantes concernant une surabondance de pétrole et la perspective d'un retour sur le marché des barils vénézuéliens ont continué à exercer une pression sur les prix mondiaux du pétrole, le Brent LCOc1 ayant chuté de plus de 9 % au cours du trimestre.

Toutefois, la production record de pétrole aux États-Unis a permis d'atténuer l'impact de la baisse des prix, la production du pays s'élevant en moyenne à environ 13,6 millions de barils par jour en 2025.

La production mondiale moyenne d'Occidental a été de 1,48 million de barils équivalent pétrole par jour (MMboepd) au cours de la période octobre-décembre, soit un peu plus que les 1,46 MMboepd produits un an plus tôt.

Parallèlement, les prix réalisés du pétrole sont tombés à 59,22 dollars le baril au cours de la période octobre-décembre, contre 69,73 dollars un an plus tôt.

Ses grands rivaux Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont également dépassé les attentes des analystes en ce qui concerne les bénéfices du quatrième trimestre, grâce à l'augmentation de la production de pétrole et de gaz.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses dépenses d'investissement pour l'année en cours se situent entre 5,5 et 5,9 milliards de dollars, et a ajouté qu'elle visait à réaliser des économies de 2,5 milliards de dollars sur les coûts du pétrole et du gaz.

Pour le trimestre en cours, Occidental prévoit une production comprise entre 1,38 et 1,42 million de barils par jour et, pour l'ensemble de l'année, une production moyenne comprise entre 1,42 et 1,48 million de barils par jour.

Occidental s 'est retrouvé avec un endettement massif suite à l'achat d'Anadarko Petroleum pour 55 milliards de dollars en 2019 et à l'acquisition de CrownRock, producteur privé américain de pétrole de schiste, pour 12 milliards de dollars l'année dernière .

La dette nette à long terme de la société s'élevait à 20,63 milliards de dollars au 31 décembre.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 31 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport aux attentes de 18 cents, selon les données compilées par LSEG.