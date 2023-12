Occidental Petroleum acquiert CrownRock pour près de 12 milliards de dollars

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de la réception des approbations réglementaires.

Occidental Petroleum va financer l'opération avec 9,1 milliards de dollars de nouvelle dette et l'émission d'environ 1,7 milliard de dollars d'actions ordinaires. Le groupe prendra en charge 1,2 milliard de dollars de dette existante de CrownRock.

(AOF) - Occidental Petroleum va acquérir CrownRock L.P., une coentreprise de CrownQuest Operating LLC et Lime Rock Partners, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 12 milliards de dollars, y compris la dette de CrownRock. L'entreprise pétrolière et gazière a également annoncé son intention d’augmenter le dividende trimestriel par action de 22% à 0,22 dollar, à compter de la déclaration de février 2024, conformément à la priorité donnée à la rémunération des actionnaires.

Pétrole et parapétrolier

