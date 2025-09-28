Occidental est en pourparlers pour vendre l'unité OxyChem pour au moins 10 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Occidental Petroleum OXY.N négocie la vente de sa division OxyChem, une transaction qui pourrait valoriser l'unité à un minimum de 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche.

La cession devrait être annoncée dans les prochaines semaines, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute, a déclaré le rapport, citant deux personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Occidental Petroleum n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.