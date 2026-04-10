Occidental annonce une baisse des prix réalisés pour le pétrole, alors que le conflit iranien fait grimper les prix du brut

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Le producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N a déclaré vendredi que la moyenne mondiale de ses prix réalisés pour le pétrole a baissé d'environ 1,6 % en glissement annuel au premier trimestre, malgré des taux de référence plus élevés pour le brut, en raison des perturbations du marché de l'énergie liées au Moyen-Orient.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné une perturbation massive de l'approvisionnement en énergie, le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux énergétiques mondiaux, ayant été fermé.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 ont atteint en moyenne 89,62 dollars le baril au cours du premier trimestre, contre 75,16 dollars au cours de la même période l'année dernière, selon les données de LSEG.

* Le prix moyen mondial du pétrole réalisé par Occidental au premier trimestre 2026 était de 69,91 dollars le baril, contre 71,07 dollars le baril un an plus tôt.

* Les prix réalisés au niveau mondial pour le gaz naturel ont été en moyenne de 1,20 $ par million de pieds cubes au cours du trimestre, soit une diminution de près de moitié par rapport aux 2,30 $ par mcf de l'année précédente.

* Les prix réalisés à l'échelle mondiale pour les liquides de gaz naturel ont baissé de 27 %, à 18,99 dollars le baril, contre 25,94 dollars le baril l'année précédente.