OCBC Indonesia rachète la branche de gestion de fortune de HSBC Indonesia

(AOF) - OCBC a annoncé hier que sa filiale indonésienne OCBC Indonesia a conclu un accord avec HSBC Indonesia pour l'acquisition des actifs et passifs de ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Indonésie (International Wealth and Premier Banking : IWPB Indonesia). Hors frais de transaction exceptionnels, cette opération sera relutive (contribuera positivement aux bénéfices) pour OCBC dès sa finalisation, laquelle est prévue pour le deuxième trimestre 2027.

L'opération prévoit le transfert des actifs et des passifs d'IWPB Indonesia vers OCBC Indonesia selon les modalités suivantes.

Le montant total des actifs sous gestion s'élève à 89,8 billions de roupies indonésiennes (5,6 milliards de dollars), répartis comme suit :

- investissements clients : 58,2 billions de roupies indonésiennes (3,3 milliards de dollars) en fonds communs de placement, obligations et assurances.

- dépôts clients : 31,6 billions de roupies indonésiennes.

Un modeste portefeuille de prêts de détail aux particuliers, d'une valeur de 3,6 billions roupies indonésiennes (1,8 milliard de dollars), sera également transféré.

La base de clientèle d'IWPB Indonesia est très complémentaire de la franchise OCBC Indonesia, offrant des perspectives de croissance considérables pour ses activités de gestion de fortune. Une fois la transaction finalisée, elle devrait permettre d':

- augmenter les actifs sous gestion (AUM) d'OCBC Indonesia de 25%.

- accroître l'encours des cartes de crédit de plus de 150%.

IWPB Indonesia est l'une des plus importantes plateformes étrangères de banque de détail et de gestion de patrimoine en Indonésie. Elle est régulièrement reconnue comme un gestionnaire de patrimoine de premier plan dans le pays, servant 336 000 particuliers à travers un réseau de 26 agences.