Ocado recevra 250 millions de dollars grâce à la fermeture prévue par Kroger de certaines installations automatisées

Le groupe britannique de technologie et de supermarchés en ligne Ocado OCDO.L a déclaré mardi qu'il recevrait plus de 250 millions de dollars de compensation après que son partenaire américain Kroger KR.N a annoncé qu'il prévoyait de fermer trois centres d'exécution automatisés exploités conjointement.

Ocado a déclaré que les fermetures de sites réduiraient ses revenus annuels de frais d'environ 50 millions de dollars au cours de l'exercice 2026.