 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 963,34
-1,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ocado recevra 250 millions de dollars grâce à la fermeture prévue par Kroger de certaines installations automatisées
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe britannique de technologie et de supermarchés en ligne Ocado OCDO.L a déclaré mardi qu'il recevrait plus de 250 millions de dollars de compensation après que son partenaire américain Kroger KR.N a annoncé qu'il prévoyait de fermer trois centres d'exécution automatisés exploités conjointement.

Ocado a déclaré que les fermetures de sites réduiraient ses revenus annuels de frais d'environ 50 millions de dollars au cours de l'exercice 2026.

Valeurs associées

KROGER
66,410 USD NYSE +0,47%
OCADO GROUP
186,475 GBX LSE -14,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank