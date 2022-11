Obligations à haut rendement : une classe d'actifs essentielle dans l'allocation des portefeuilles

Crédit photo : ODDO BHF

Le marché des obligations d'entreprises spéculatives à haut rendement en euros (Euro high yield) n'est plus un segment de niche. Après plusieurs années de croissance, il s'élève aujourd'hui à plus de 350 milliards d'euros. Les obligations high yield permettent de financer des entreprises présentes dans de nombreux secteurs : l'industrie, les services, la santé, etc… Le marché Euro high yield est composé de plus de 350 émetteurs et offre donc une bonne diversification.

Les classes d'actifs risquées comme les actions et les obligations high yield ont largement bénéficié ces dernières années de la tendance baissière à long terme des taux d'intérêt. Cependant, la remontée des taux initiée par les banques centrales pour lutter contre l'inflation a mis fin à cette situation. Les investisseurs ont été confrontés cette année à de forts ajustements à la baisse des valorisations, quelle que soit la qualité de la signature. Mais aujourd'hui, selon notre analyse, les valorisations des obligations high yield redeviennent potentiellement intéressantes. En outre, cette classe d'actifs offre des avantages significatifs en termes de diversification.

Un ration risque-rendement potentiellement attractif

Pour de nombreux investisseurs, les obligations high yield sont une classe d'actifs risquée. Mais sont-elles vraiment aussi risquées que les actions, comme certains le prétendent ? Le risque d'une classe d'actifs peut se mesurer par les fluctuations de sa performance. À moyen et long terme, la volatilité du marché high yield est inférieure à celle des actions. En effet les obligations High Yield ont un positionnement prioritaire dans la structure de capital d'une entreprise.

En moyenne, les obligations high yield ont des maturités plus courtes que celles de qualité supérieure soit investment grade et sont donc exposées à un risque de taux d'intérêt plus faible. La duration actuelle du marché Euro high yield (indice HEAE) est d'environ 3,2 ans, contre 4,8 ans pour le marché Euro investment grade (indice ER00)(1) . Selon nos analyses, avec des rendements plus élevés et une duration plus courte, les obligations Euro high yield offrent une meilleure résilience face à la hausse des rendements.

Une faible corrélation avec les autres classes d'actifs

Pour définir si une classe d'actif apporte une réelle diversification au sein d'un portefeuille, il convient d'analyser la corrélation des différents segments entre eux. Les analyses montrent que les obligations High Yield sont faiblement corrélées aux actions et encore moins avec les emprunts d'État. En effet, le rendement d'une obligation high yield est essentiellement déterminé par la prime de risque, qui dépend de la capacité de l'entreprise à assurer le remboursement de sa dette et reste donc peu sensible aux hausses de taux d'intérêt. Par conséquent, selon nous, ajouter des obligations High Yield dans un portefeuille investi sur plusieurs classes d'actifs contribue effectivement à améliorer sa diversification.

Différentes approches pour intégrer des obligations High Yield dans les portefeuilles

A l'image des actions, des emprunts d'État et des obligations d'entreprises de qualité supérieure soit investment grade, les obligations High Yield sont donc une classe d'actifs indispensable pour les investisseurs. Toutefois, pour optimiser leurs performances, il est essentiel d'adopter une approche d'investissement rigoureuse reposant sur les piliers suivants :

Une analyse crédit fondamentale permettant d'évaluer la qualité d'une entreprise et sa capacité à assurer le service et le remboursement de sa dette

Un portefeuille bien diversifié réparti sur plus d'une centaine d'émetteurs issus de différents secteurs d'activité

Une politique de vente rigoureuse afin de maintenir un portefeuille de grande qualité et d'anticiper toute détérioration de la qualité de signature des entreprises sélectionnées

Plusieurs stratégies d'investissement permettent de s'exposer au marché High Yield : celles qui cherchent à répliquer l'indice de référence du marché avec des portefeuilles dont la duration est légèrement supérieure à 3 ans ; d'autres qui sont investies en obligations à échéance plus courte, ce qui permet de construire des portefeuilles dont la duration est inférieure à 2 ans. Enfin, en plus de ces approches classiques, certains fonds proposent une gestion avec une date d'échéance fixe.

Par rapport aux fonds obligataires traditionnels investis en High Yield, les fonds à maturité fixe offrent une bonne visibilité et un profil de risque qui diminue à mesure que l'échéance approche. Selon notre analyse, investir dans un fonds à maturité fixe permet de répliquer le comportement d'une obligation, de bénéficier d'une bonne diversification ainsi que des ressources d'une société de gestion pour sélectionner des émetteurs de qualité et ajuster les positions si la situation d'une ou plusieurs sociétés se détériore.

En conclusion, les obligations High Yield sont une classe d'actifs indispensable dans les portefeuilles des investisseurs, au même titre que les actions, les emprunts d'État et les obligations d'entreprise investment grade. Cependant il est important de rappeler que la classe d'actif des obligations High Yield dites spéculatives à haut rendement présente un risque de perte en capital.

(1) Source : ODDO BHF Asset Management : Bloomberg ; ICE BofA ; données au 31/08/2022