Objectifs de réduction de GES d'Euroapi validés par la SBTi
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 08:00

Euroapi annonce que ses objectifs de réduction des émissions à court terme, basés sur des éléments scientifiques, ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi), confirmant son alignement sur la trajectoire de l'Accord de Paris.

Le fournisseur de principes actifs pharmaceutiques s'engage à réduire de 42% ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) des Scopes 1 et 2 d'ici à 2030, par rapport à 2022, ainsi que de 25% celles du Scope 3 sur la même période.

'Améliorer notre empreinte environnementale est l'une de nos priorités ESG, qu'il s'agisse d'atténuer le changement climatique, d'agir en faveur de l'économie circulaire ou de préserver la biodiversité', affirme David Seignolle, son directeur général.

Entre 2022 et 2024, Euroapi a réduit ses déchets de 28%, son utilisation de solvants de 14%, sa consommation d'énergie de 12%, et a éliminé près de 180 000 tonnes d'équivalent CO2, soit les émissions annuelles de GES d'une ville d'environ 20 000 habitants.

