Objectifs confirmés pour AstraZeneca après de solides bénéfices sur 9 mois

(Zonebourse.com) - Le laboratoire biopharmaceutique ( 3,02%, à 13 476 pence) a publié des résultats en nette progression pour les neuf premiers mois de 2026, tirés par une dynamique soutenue dans ses divisions clés et de nombreuses avancées cliniques.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires total ressort à 46,88 milliards de dollars, en hausse de 8% en données réelles et de 7% à taux de change constants. La croissance à deux chiffres enregistrée en oncologie, respiratoire et immunologie (R&I) ainsi qu'en maladies rares a permis de compenser la perte d'exclusivité sur Farxiga et Brilinta, ainsi que l'impact du programme d'achats centralisés en Chine. Au seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 16,21 milliards de dollars ( 7% à devises équivalentes).

Le résultat opérationnel "core" et le bénéfice par action "core" progressent de 14% à taux de change constants sur les neuf premiers mois à 8 dollars. Au troisième trimestre, le bénéfice par action "core" atteint 2,79 dollars ( 19% à devises équivalentes). Le bénéfice par action publié sur neuf mois s'élève quant à lui à 5,62 dollars, en hausse de 11% à taux de change constants (dont 2,02 dollars au troisième trimestre, en progression de 26% toujours à devises équivalentes).

AstraZeneca a réitéré ses prévisions financières annuelles pour l'exercice 2026 à taux de change constants, tablant toujours sur une hausse du chiffre d'affaires total située entre le milieu et le haut d'une fourchette à un chiffre et une progression du bénéfice par action "core" dans le bas d'une fourchette à deux chiffres, pour un taux d'imposition "core" attendu entre 18% et 22%.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, les ventes du troisième trimestre sont légèrement supérieures aux attentes et les bénéfices au-delà du consensus. Jefferies ajoute que la qualité de ce dépassement est solide, les principaux traitements oncologiques continuant de battre le consensus, notamment Tagrisso et Imfinzi.

Les analystes ont également souligné avoir apprécié la marge opérationnelle de 36% au troisième trimestre, supérieure de 250 points de base aux prévisions.

En ce qui concerne les perspectives, elles ont donc été réitérées et Jefferies précise que le consensus actuel reste inférieur au point médian de la fourchette de croissance du chiffre d'affaires, en prenant en compte l'estimation d'effet de change fournie par AstraZeneca.

Les analystes ont également indiqué que la société a souligné que les prochaines publications de résultats cliniques en 2027 affichent un potentiel supérieur à 20 milliards de dollars.

Jefferies reste à acheter sur l'action AstraZeneca, avec un objectif de cours de 13 052 pence, soit un potentiel de hausse de 34%.

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