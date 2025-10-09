Obiz : Un exercice d’intégration

Publication des résultats semestriels 2025
Obiz a publié hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Pour rappel, la société avait fait état d’un chiffre d’affaires en hausse de +11,6% à 57,9 M€. Malgré la croissance affichée, les marges ont cependant reculé. L’EBITDA est ressorti négatif à -0,2 M€ (vs 1,0 M€ auS1 2024) et le REX s’est établi à -1,3 M€ (0,3 M€ au S1 2024). En bas de P&L, la société a enregistré un Rnpg semestriel de -1,6 M€ contre -0,5 M€ au terme du premier semestre 2024.
Perspectives
Au terme du S1, les perspectives d’Obiz reposent sur le déploiement du plan Equinoxe 2027, qui vise à améliorer durablement la rentabilité et la génération de cash-flow grâce à une organisation plus intégrée et efficiente. Le management a par ailleurs réitéré son objectif de réaliser un EBITDA de 7 M€ au cours de l’exercice 2026-2027.
De notre côté, nous abaissons notre objectif de CA 2025e de c.-10% à 90,0 M€ (vs 100,2 M€ auparavant) traduisant un CA T3 32,1 M€. Notre estimation d’EBITDA 2025 est également abaissée à 0,5 M€ (traduisant une marge d’EBITDA de 0,5% du CA 2025e) contre 2,5 M€ auparavant. Cette révision importante est attribuable à une rentabilité semestrielle bien en dessous de nos attentes initiales.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Notre objectif de cours est cependant abaissé à 6,0€ (vs 9,0€), faisant ressortir un potentiel de hausse de +138%.
