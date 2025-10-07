OBIZ : Résultats semestriels 2025

Chiffre d'affaires semestriel de 57,9 M€

Marge brute de 8,3 M€ : 14,3% de taux de marge brute

Légère perte d'EBITDA de -0,2 M€ , n'intégrant pas encore les effets

des mesures d'efficacité opérationnelle

Perspectives

Déploiement progressif du plan d'actions visant à renforcer le pilotage opérationnel et l'agilité financière

Poursuite du plan Equinoxe 2027 axé sur l'amélioration de la rentabilité

et la génération de cash-flow au cours des prochains exercices

Lyon, le 7 octobre 2025 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie ses résultats semestriels consolidés (période du 1 er janvier au 30 juin 2025), arrêtés le 6 octobre 2025 par le Conseil d'administration. Pour rappel, compte tenu de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, l'exercice 2025 présente une durée exceptionnelle de 9 mois et est clos depuis le 30 septembre 2025.

En K€ - Données non auditées 1 er semestre

2024 1 er semestre 2025 Chiffre d'affaires 51 897 [1] 57 925 Marge brute 8 011 8 267 EBITDA [2] 1 039 -227 Résultat d'exploitation 279 -1 306 Résultat financier -354 -515 Résultat exceptionnel -237 - Résultat net (part du groupe) -508 -1 639

La société HA PLUS PME est consolidée depuis le 1 er juillet 2024.

Chiffre d'affaires consolidé de 57,9 M€ au 1 er semestre 2025

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2025, Obiz © a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,9 M€, en croissance totale de +11,6% par rapport au 1 er semestre 2024 1 .

Sur une base proforma, en intégrant la société HA PLUS PME depuis le 1 er janvier 2024, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 s'inscrit en hausse de +8% (53,4 M€ de chiffre d'affaires pro forma au 1 er semestre 2024).

L'activité historique du Groupe, Programmes relationnels et affinitaires , enregistre une croissance de +39% par rapport au 1 er semestre 2024, avec 47 nouveaux contrats signés en 2024 et 27 au 1 er semestre 2025. L'activité Boutiques e-commerce progresse de +9% sur la période.

Marge brute de 8,3 M€ à mi-exercice : 14,3% de taux de marge brute

À l'issue du 1 er semestre 2025, la marge brute semestrielle s'est établie à 8,3 M€, en progression de +3,2% par rapport au niveau enregistré un an plus tôt, représentant 14,3% du chiffre d'affaires sur la période, contre 15,4% un an plus tôt (tenant compte du chiffre d'affaires retraité du 1 er semestre 2024).

Les charges fixes d'exploitation ont progressé de +33% (hausse de +15% des charges de personnel et de +61% des autres charges d'exploitation) par rapport au 1 er semestre 2024, consécutivement à l'intégration de la société HA PLUS PME au sein du Groupe et aux actions engagées afin de renforcer le pilotage opérationnel. À mi-exercice, Obiz © comptait 137 collaborateurs, contre 109 un an plus tôt.

Dans ce contexte, Obiz © a enregistré un EBITDA semestriel de -0,2 M€, contre 1,0 M€ un an plus tôt, n'intégrant pas encore les effets des mesures d'efficacité opérationnelle mises en place par le Groupe dans le cadre de son plan stratégique.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements pour 1,1 M€, dont 0,3 M€ au titre de l'amortissement linéaire du goodwill , le résultat d'exploitation s'établit à -1,3 M€ au 1 er semestre 2025.

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et en l'absence d'éléments exceptionnels sur le semestre, le Groupe affiche un résultat net semestriel part du groupe de -1,6 M€.

Situation bilancielle au 30 juin 2025 : 3,3 M€ de trésorerie disponible

En K€ - Données non auditées 31/12

2024 30/06

2025 En K€ - Données non auditées 31/12

2024 30/06

2025 Actif immobilisé 28 100 28 277 Capitaux propres 11 965 10 010 dont immo. incorporelles 26 129 26 354 dont primes d'émission 14 697 14 697 Provisions 1 091 1 077 Actif courant 21 871 23 561 Obligations Relance 4 000 4 000 dont stocks et en-cours 3 400 7 333 Dettes financières 18 595 19 977 dont créances clients 12 293 9 615 dont dettes MLT 18 249 18 231 Disponibilités 5 265 3 291 Autres passifs 19 584 20 065 Total actif 55 235 55 129 Total passif 55 235 55 129

Au 30 juin 2025, les capitaux propres d'Obiz © s'élevaient à 10,0 M€.

À mi-exercice, la trésorerie disponible d'Obiz © s'établissait à 3,3 M€.

Les stocks, d'une valeur de 7,3 M€, sont exclusivement constitués de bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés par le Groupe Obiz © auprès des partenaires et revendus dans le cadre des boutiques e-commerce.

Les dettes financières (hors obligations Relance) s'établissaient à 20,0 M€, dont 18,2 M€ de dettes à moyen et long terme (dont dettes bancaires, prêts auprès de Bpifrance et Prêts garantis par l'Etat (PGE)). Les obligations Relance, émises en décembre 2023 pour un montant de 4,0 M€, sont remboursables in fine en 2031.

Des discussions ont été engagées avec le prêteur de la dette obligataire (obligations Relance) afin d'obtenir la suspension du ratio de levier net sur l'exercice 2025, non respecté au 30 juin 2025.

Parallèlement, au regard des conditions de marché, des aménagements des échéances bancaires sont en cours de discussions avec les partenaires bancaires pour les ajuster au mieux aux besoins de l'exploitation et du développement continu du groupe.

Perspectives

Depuis sa création en 2010, Obiz © a connu une phase d'hypercroissance, portée par son introduction en Bourse en 2021 et la réalisation de trois acquisitions stratégiques, lui permettant d'élargir significativement son périmètre d'activité et de consolider son positionnement sur ses marchés clés.

Obiz © amorce depuis fin 2024 une nouvelle phase de son développement, caractérisée par l'évolution de son modèle vers une organisation plus intégrée et plus efficiente. Cette transformation s'accompagne d'investissements structurels et d'efforts d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, qui impactent la rentabilité du Groupe en 2025.

Au 1 er semestre 2025, plusieurs actions structurantes ont ainsi été lancées afin d'adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du Groupe et renforcer la maîtrise des coûts :

Optimisation des coûts et organisation : à travers la fusion des activités de Ski Loisirs Diffusion et d'ObizFid © , la mutualisation des ressources, la rationalisation des solutions utilisées et le renforcement de l'automatisation au sein du Groupe ;

à travers la fusion des activités de Ski Loisirs Diffusion et d'ObizFid , la mutualisation des ressources, la rationalisation des solutions utilisées et le renforcement de l'automatisation au sein du Groupe ; Préservation de la trésorerie : à travers l'optimisation du besoin en fonds de roulement et une gestion efficace du cycle d'exploitation ;

à travers l'optimisation du besoin en fonds de roulement et une gestion efficace du cycle d'exploitation ; Consolidation du portefeuille de solutions : afin d'étoffer l'offre d'Obiz © et accroître sa valeur ajoutée auprès de l'ensemble des partenaires.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique Equinoxe 2027, visant à améliorer la rentabilité et accroître la génération de cash-flow sur les prochains exercices.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © , commente :

« Depuis sa création en 2010, Obiz © a connu une forte expansion, marquée par notre introduction en Bourse ainsi que par des acquisitions stratégiques et structurantes, tout en restant fidèle à son engagement sociétal et à son statut d'entreprise à mission.

Après cette phase d'hyper-croissance, notre priorité est aujourd'hui claire : consolider nos acquis et accroître notre rentabilité au cours des prochains exercices. Je remercie toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans cette trajectoire ambitieuse. »

Calendrier financier 2025

Pour rappel, lors de l'Assemblée générale mixte du 23 juin 2025, les actionnaires d'Obiz © ont approuvé la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, pour les fixer respectivement au 1 er octobre et 30 septembre de chaque année (contre 1 er janvier et 31 décembre jusqu'alors).

L'exercice 2025 présente une durée exceptionnelle de 9 mois et est clos depuis le 30 septembre 2025.

Chiffre d'affaires annuel 2025 (au 30 septembre 2025) : 27 novembre 2025

Résultats annuels 2025 (au 30 septembre 2025) : 29 janvier 2026

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2024, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 125 M€ M€ en croissance soutenue de +50%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Annexe – Indicateur alternatif de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données non auditées 1 er semestre 2024 1 er semestre 2025 Résultat d'exploitation 279 -1 306 Eléments à réintégrer : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 703 929 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 57 150 Crédit d'impôt innovation (CII) - - EBITDA 1 039 -227

[1] Du fait de changements dans le mix activités décidés à l'issue de l'exercice 2024, avec une part moins importante de reventes de cartes cadeaux et une part plus importante de commissions liées à la distribution de cartes cadeaux, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 a été recalculé dans un souci de comparabilité avec le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025. Le chiffre d'affaires retraité du 1 er semestre 2024 s'élève à 51,9 M€. Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 publié l'an dernier s'élevait à 58,2 M€. Ces changements n'ont aucun impact sur les autres postes du compte de résultat.

[2] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).