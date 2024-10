OBIZ : Résultats semestriels 2024

Marge brute plus que doublée (+129%) à 8,0 M€ (vs. 3,5 M€ au 1 er semestre 2023)

(vs. 3,5 M€ au 1 semestre 2023) Forte croissance (+47%) de l'EBITDA à 1,0 M€ (vs. 0,7 M€ au 1 er semestre 2023)

Objectifs financiers 2024 confirmés

Chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€, soit a minima +50% de croissance

soit a minima +50% de croissance EBITDA supérieur à 3,5 M€, soit a minima +59% de croissance

Lyon, le 15 octobre 2024 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie ses résultats semestriels consolidés (au 30 juin 2024), arrêtés le 14 octobre 2024 par le Conseil d'administration.

En K€ - Données non auditées 1 er semestre 2023 1 er semestre 2024 Variation 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires 19 080 58 181 +205% 83 111 Marge brute 3 499 8 011 +129% 11 035 EBITDA [1] 706 1 039 +47% 2 206 Résultat d'exploitation 213 279 1 000 Résultat financier -187 -354 -420 Résultat exceptionnel -47 -237 -223 Résultat net (part du groupe) 13 -508 126

La société Ski Loisirs Diffusion est consolidée depuis le 1 er juillet 2023.

Consolidée au 30 juin 2024, la société HA PLUS PME contribue depuis le 1 er juillet 2024 au compte de résultat.

Forte dynamique de l'activité au 1 er semestre 2024 : +205% de croissance

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2024, Obiz © a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 58,2 M€, en croissance soutenue de +205% par rapport au 1 er semestre 2023.

Sur une base proforma, en intégrant la société Ski Loisirs Diffusion depuis le 1 er janvier 2023, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 s'inscrit en hausse de +16%.

L'activité Programmes relationnels et affinitaires s'est inscrite en croissance de +6% (identique à périmètre constant) par rapport à la même période un an plus tôt. Cette activité, principale contributrice à la marge brute du Groupe, poursuit son fort développement avec plus de 22 programmes déjà remportés au 1 er semestre 2024, contre un objectif annuel de 35 nouveaux programmes.

L'activité Boutiques e-commerce a de son côté marqué un accroissement de +254% par rapport au 1 er semestre 2023, tirant profit de son ancrage sur le marché des loisirs, du sport et de la culture à prix réduits et de la consolidation de Ski Loisirs Diffusion.

Marge brute plus que doublée à mi-exercice : 8,0 M€ en progression de +129%

Au 30 juin 2024, la marge brute semestrielle s'est établie à 8,0 M€, contre 3,5 M€ un an plus tôt, soit une progression de +129%. Elle totalise, à mi-exercice 2024, déjà 73% du niveau de marge brute enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2023.

Le taux de marge brute s'établit ainsi à 13,8% au 1 er semestre 2024 (contre 13,3% sur l'ensemble de l'exercice 2023 et 18,3% au 1 er semestre 2023) compte tenu de l'intégration de Ski Loisirs Diffusion dont le modèle génère un niveau de marge normative moins élevé.

EBITDA semestriel 2024 en forte croissance de +47%

Au 1 er semestre 2024, l'EBITDA semestriel a progressé de +47% par rapport à la même période de l'an dernier, passant de 0,7 M€ à 1,0 M€. Pour rappel, compte tenu de la dynamique saisonnière de l'activité du groupe, notamment en fin d'année, la rentabilité au 1 er semestre est traditionnellement moins élevée qu'au 2 nd semestre.

Les charges fixes d'exploitation ont sensiblement évolué par rapport au 1 er semestre 2023, avec notamment une hausse des charges de personnel (+65%) et des charges externes (+177%), qui reflètent le changement de périmètre de la société entre les deux semestres (consolidation de Ski Loisirs Diffusion depuis le 1 er juillet 2023). À mi-exercice, Obiz © comptait 109 collaborateurs, contre 83 un an plus tôt.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements pour 0,8 M€, dont 0,3 M€ au titre de l'amortissement linéaire du goodwill consécutif à l'acquisition de Ski Loisirs Diffusion, le résultat d'exploitation s'améliore sur le semestre et s'établit à 0,3 M€. Hors amortissement du goodwill , le résultat d'exploitation s'élève à 0,6 M€.

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et du résultat exceptionnel, composé notamment d'un don à la Fondation Obiz © pour 0,1 M€, la société affiche un résultat net semestriel part du groupe de -0,5 M€.

Pour rappel, ce résultat net semestriel tient compte de la saisonnalité habituelle du Groupe, avec des niveaux d'activité et de résultat traditionnellement plus importants sur la seconde moitié de l'exercice, Hors amortissement du goodwill lié à Ski Loisirs Diffusion, le résultat net part du groupe s'élève à - 0,2 M€.

Situation bilancielle au 30 juin 2024 : 4,1 M€ de trésorerie disponible

En K€ - Données non auditées 31/12

2023 30/06

2024 En K€ - Données non auditées 31/12

2023 30/06

2024 Actif immobilisé 23 397 27 352 Capitaux propres 14 822 14 118 dont Immo. incorporelles 21 970 25 719 dont Primes d'émission 14 698 14 698 Actif courant 15 970 21 534 Provisions 241 298 dont Stocks et en-cours 4 513 7 430 Obligations Relance 4 000 4 000 dont Créances clients 8 129 8 973 Dettes financières 14 337 19 881 Disponibilités 9 247 4 149 dont Emprunts bancaires 14 071 19 352 Autres passifs 15 214 14 738 Total actif 48 614 53 034 Total passif 48 614 53 034

La société Ski Loisirs Diffusion est consolidée depuis le 1 er juillet 2023.

La société HA PLUS PME est consolidée depuis le 30 juin 2024 au bilan consolidé d'Obiz © .

À mi-exercice, la trésorerie disponible d'Obiz © s'élevait à 4,1 M€, contre 9,2 M€ à fin 2023.

Il convient de rappeler que les 7,4 M€ de stocks sont exclusivement constitués de bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés par le Groupe Obiz © auprès des partenaires et revendus dans le cadre des boutiques e-commerce.

Les dettes financières s'établissaient à 19,9 M€, constitué de 14,7 M€ de dettes bancaires relatives à la croissance externe (dont 5,2 M€ contractés dans le cadre de l'acquisition de la société HA PLUS PME au 1 er semestre 2024), de Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,7 M€, d'avances remboursables auprès de Bpifrance pour 0,9 M€ et de divers emprunts bancaires pour le solde. Les obligations Relance, émises en décembre 2023 pour un montant de 4,0 M€, disposent d'une maturité longue (2031) et sont remboursables en une fois à l'échéance.

Au 30 juin 2024, l'actif immobilisé s'élevait à 27,4 M€ (vs. 23,4 M€ fin 2023) consécutivement à la consolidation de HA PLUS PME au bilan.

Finalisation de l'acquisition de HA PLUS PME fin juin 2024

Le 28 juin 2024, le groupe Obiz © a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société HA PLUS PME, plateforme digitale de groupement d'achats qui permet aux artisans, TPE, PME et ETI (35 000 entreprises adhérentes) de bénéficier d'avantages et de tarifs préférentiels négociés.

Au-delà du renforcement de la force de frappe du groupe Obiz © en matière d'achats et de négociation, ce rapprochement ouvre la voie à de nombreuses synergies commerciales et un grand potentiel de cross-selling avec l'ensemble des entités du groupe (enrichissement de l'offre B2B Merciz © destinée aux commerçants de proximité, synergies technologiques avec la plateforme Loyalty Operator d'Adelya © auprès des adhérents B2C, intégration du mode SaaS de SLD et de JOOKS auprès de l'ensemble des adhérents de HA PLUS PME, etc.).

Sur l'exercice 2023, HA PLUS PME a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,4 M€ ainsi qu'un EBITDA [2] de 0,8 M€, représentant un taux de marge d'EBITDA supérieur à 20%.

Objectifs 2024 confirmés

À l'issue de la publication de ses résultats semestriels 2024, et tenant compte de la consolidation de la société HA PLUS PME au 2 nd semestre, le groupe Obiz © confirme ses objectifs financiers 2024,

à savoir :

un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€ , soit a minima +50% de croissance par rapport à l'exercice 2023 ;

, soit a minima +50% de croissance par rapport à l'exercice 2023 ; un EBITDA consolidé supérieur à 3,5 M€ , soit a minima +59% de croissance par rapport à l'exercice 2023. Il convient de souligner que la société HA PLUS PME est consolidée au bilan mais pas au compte de résultat au 1 er semestre 2024. La contribution de HA PLUS PME sera relutive pour le groupe Obiz © à compter du 2 nd semestre 2024.

En outre, le groupe confirme viser la signature de plus de 35 nouveaux programmes relationnels et affinitaires sur l'exercice 2024 , avec d'ores et déjà 22 nouveaux programmes signés au 1 er semestre.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © , commente :

« Depuis son introduction en Bourse, le groupe Obiz © n'a cessé de mener une dynamique de croissance de ses revenus, tout en conservant un œil attentif sur sa rentabilité. Le groupe se consolide autour de briques technologiques qui lui permettent d'afficher très clairement son ambition : être LE leader incontournable de la fidélisation clients et collaborateurs au service de leur bien-être et de leur pouvoir d'achat. Entreprise à mission engagée dans la performance active de l'économie globale et locale, notre ambition est d'être le partenaire privilégié des entreprises et des organisations pour apporter des solutions numériques personnalisées afin de booster les écosystèmes de nos clients et partenaires.

En parallèle, nous travaillons actuellement sur l'optimisation de notre organisation afin de renforcer les synergies entre les différentes entités du groupe Obiz © , améliorer notre efficacité opérationnelle et générer une plus grande valeur ajoutée.

Je tiens, à remercier l'ensemble des parties prenantes, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires et investisseurs. Nos enjeux sont clairs et nous allons poursuivre nos efforts pour renforcer notre positionnement stratégique et améliorer notre capacité organisationnelle, afin d'accroître durablement notre rentabilité. »

Agenda financier 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 : 29 janvier 2025

Résultats annuels 2024 : 21 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

En 2023, le groupe Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe – Indicateur alternatif de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données non auditées 1 er semestre 2023 1 er semestre 2024 Résultat d'exploitation 213 279 Eléments à réintégrer : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 391 703 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 24 57 Crédit d'impôt innovation (CII) 78 - EBITDA 706 1 039

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

