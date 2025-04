Obiz : Rentabilité 2024 revue à la baisse par le management

Ajustement de l’objectif d’EBITDA 2024 par le management

À l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires 2024 (à la fin du mois de janvier dernier), Obiz avait confirmé son objectif de rentabilité, à savoir l’atteinte d’un EBITDA 2024 supérieur ou égal à 3,5 M€.

Hier soir cependant, la société a annoncé que cet objectif ne serait pas atteint. Le management voit désormais un EBITDA 2024 inférieur à l’EBITDA 2023 qui s’établissait à 2,5 M€.

Cette contre-performance est principalement attribuable à des ajustements tarifaires réalisés par les partenaires majeurs de billetterie d'Obiz en 2024, qui ont pénalisé les marges de l'activité Boutiques e-commerce. En réponse, Obiz a pris des mesures tarifaires correctrices afin de répercuter ces hausses de prix d'achat des billets en 2025. Les procédures d'audit des comptes annuels 2024 sont actuellement en cours et les résultats seront publiés le 29 avril 2025, après la clôture des marchés d'Euronext.

En dépit de cette annonce, le management reste confiant sur sa capacité à mener à bien son plan stratégique Equinoxe 2027. Les évolutions tarifaires au sein de l'activité Boutiques e-commerce ayant affecté la performance opérationnelle en 2024, ne devraient pas remettre en cause les objectifs à moyen terme d'Obiz ni les ambitions exprimées fin janvier à l’annonce du plan. La confiance d'Obiz dans l'atteinte de ces objectifs repose notamment sur la bonne performance commerciale des Programmes relationnels et affinitaires en 2024 (notamment avec Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, etc.) ainsi que sur les partenariats récemment signés (Sportyneo, Mile, etc.), dont les effets se feront sentir en 2025 et au-delà.

Le groupe réitère ainsi son objectif d'atteindre 7 M€ d'EBITDA d'ici 2027 et de renforcer sa génération de cash-flow, en mettant l'accent sur l'optimisation des charges opérationnelles et la gestion du cycle d'exploitation pour réduire l'endettement financier.