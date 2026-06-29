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Obiz publie des comptes en nette amélioration
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 18:19

La plateforme digitale de marketing relationnel, cotée sur Euronext Growth, a dévoilé ce soir une solide performance financière au titre de son premier semestre clos au 31 mars 2026.

Le chiffre d'affaires affiche une progression de 9% pour atteindre 70,4 millions d'euros. Cette dynamique est principalement tirée par son activité historique (Programmes relationnels et affinitaires), qui s'adjuge une hausse de 20% grâce à la signature de nouveaux contrats. Les Boutiques e-commerce progressent quant à elles de 8%.

Redressement opérationnel confirmé

Grâce à une meilleure maîtrise des coûts et à l'intégration des entités du groupe, la rentabilité opérationnelle a nettement accéléré. La marge brute s'établit à 9 millions d'euros ( 5%), tandis que l'Ebitda a grimpé à 1,3 MEUR, contre 0,9 MEUR un an plus tôt. Le résultat d'exploitation redevient positif à 0,3 MEUR. Pénalisé par 0,5 MEUR de charges financières, le résultat net part du groupe frôle l'équilibre à -0,2 MEUR.

"Ce premier semestre valide pleinement l'efficacité des actions engagées dans le cadre de notre plan Equinoxe 2027 et démontre notre capacité à redresser notre rentabilité", a déclaré Brice Chambard, PDG d'Obiz.

Pour la suite de l'exercice, la direction se dit confiante et réaffirme son objectif stratégique phare : atteindre un Ebitda de 7 MEUR à l'horizon 2027.

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