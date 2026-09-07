Obiz poursuit sa dynamique commerciale avec plusieurs nouveaux contrats

Obiz poursuit son développement commercial avec la signature de plusieurs contrats dans les programmes de fidélité et d'avantages. Le groupe lyonnais annonce de nouvelles collaborations avec des acteurs issus de secteurs variés, tout en renforçant sa présence dans l'automobile et son déploiement à l'international.

La société a notamment été choisie par Orchestra, Showroomprivé, April Assurances et ERA Immobilier pour lancer de nouveaux programmes de fidélité et d'avantages. Dans l'automobile et la mobilité, Obiz enrichit également son offre à travers des partenariats avec Toyota et France Cars.

Le groupe poursuit en parallèle le déploiement de sa plateforme SaaS Loyalty Operator, en France et à l'étranger, avec le Groupe SADEM et Roady Portugal.

Ces nouveaux contrats viennent prolonger un premier semestre 2026 soutenu et contribuent à la diversification sectorielle et géographique d'Obiz.

Le groupe revendique désormais plus de 150 programmes relationnels et affinitaires déployés dans 65 pays, au bénéfice de 35 millions de personnes, avec un catalogue de plus de 120 000 offres promotionnelles.