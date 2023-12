OBIZ : Obiz(C) reçoit le prix " Spécial du jury " lors des Grand Prix CFNEWS de la Croissance Externe en Auvergne-Rhône-Alpes

Pertinence de la stratégie de croissance externe d'Obiz ©

Mise en avant des actions RSE réalisées par Obiz © en tant qu'Entreprise à mission

Lyon, le 11 décembre 2023 – 17h45 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer l'obtention du prix « Spécial du jury » lors de la 6 ème édition des Grands Prix CFNEWS de la Croissance Externe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La cérémonie de cette 6 ème édition a rassemblé un public ciblé de plus de 280 professionnels de l'écosystème financier (dirigeants de société, directeurs financiers, investisseurs, avocats, banquiers d'affaires, etc.).

Le Jury, composé de la rédaction de CFNEWS et ses partenaires, ont distingué, parmi des centaines d'opérations , sept sociétés qui se sont particulièrement distinguées par leur parcours de croissance externe en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le groupe Obiz © s'est notamment démarqué par l'acquisition de la société SLD en juin 2023,

le propulsant dans une nouvelle dimension financière et lui ouvrant de nouveaux horizons de croissance . À cette acquisition structurante, s'ajoute le fort engagement d'Obiz © en tant qu'Entreprise à mission sur les sujets relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la mise en œuvre de ses ambitions à travers des actions concrètes.

Cette distinction conforte Obiz © dans sa stratégie d'acquisitions ciblées qui lui permet non seulement de conquérir de nouveaux marchés et d'avoir un avantage concurrentiel indéniable , mais également d' assurer une croissance rentable et durable de son activité.

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz © , déclare : « Nous sommes honorés de recevoir le prix « Spécial du jury » à l'occasion des Grands Prix CFNEWS de la Croissance Externe en Auvergne-Rhône-Alpes, qui témoigne de notre capacité à réaliser des acquisitions stratégiques. Je tiens à remercier le jury, l'équipe CFNEWS ainsi que ses partenaires pour leur reconnaissance.

Au cours des dernières années, nous avons réalisé des acquisitions clés, notamment SLD et Adelya © , en assurant leur intégration harmonieuse au sein de notre Groupe. Ces opérations nous ont permis de consolider notre position historique de leader sur le marché français de la fidélisation des clients, mais également de devenir aujourd'hui leader sur le marché de la fidélisation des collaborateurs.

Avec nos équipes, nous continuerons à saisir les meilleures opportunités de croissance externe afin de soutenir notre expansion à l'échelle nationale et internationale. Nous sommes plus que jamais motivés, avec la création de la Fondation Obiz © , à créer et partager de la valeur tout en promouvant une dimension éthique ancrée dans notre ADN. À travers notre statut d'Entreprise à mission, nous œuvrons à accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale ! »

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs. 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

