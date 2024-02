OBIZ : Obiz(C), pour la 8ème année consécutive " champion de la croissance " au palmarès 2024 des 500 champions de la croissance établi par Les Echos

+340% de croissance sur la période 2019 – 2022 dans le Top 60 national

3 ème société du secteur Publicité, Marketing et Communication et 8 ème de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 9 février 2024 – 15h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est fier de figurer une nouvelle fois, pour la 7 ème année consécutive, dans le palmarès 2024 des Champions de la croissance qui répertorie les 500 entreprises françaises ayant réalisé les plus belles trajectoires de croissance entre 2019 et 2022.

Habitué du classement depuis des années, Obiz © a participé à l'enquête des « Champions de la

Croissance 2024 » établi par les Echos, en partenariat avec Statista. Cette enquête a pour but d'honorer les entreprises ayant des performances exceptionnelles en termes de croissance, stimulent l'économie et créent des emplois .

Avec une croissance exceptionnelle de +340% sur la période 2019-2022 , Obiz © s'est ainsi classé dans le TOP 60 (55 ème ) des 500 entreprises les plus performantes de France en termes de croissance, tous secteurs confondus, parmi plus de 10 000 candidatures. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la société s'est classée à la 8 ème position.

Dans son secteur d'activité Publicité, Marketing et Communication, Obiz © s'est classé à la 3 ème place au niveau national .

Brice Chambard, Président – Directeur général et fondateur d'Obiz © commente : « Je suis une nouvelle fois très heureux de la reconnaissance d'Obiz © dans le prestigieux palmarès des Champions de la Croissance 2024. Obiz © fait partie des seules entreprises honorées dans ce classement pour la 8 ème année consécutive. Cette reconnaissance des Echos et Statista honore notre trajectoire de croissance exceptionnelle au fil des ans, mais aussi les efforts continus de nos équipes dont la motivation est demeurée intacte : avoir un impact positif sur notre société en promouvant le pouvoir d'achat et le bien-être des bénéficiaires de nos solutions, mais surtout en soutenant l'économie locale de milliers de nos partenaires commerciaux. Nous nous focalisons aujourd'hui à faire d'Obiz © une entreprise rentable pour nos investisseurs ainsi que nos clients, en renforçant nos indicateurs opérationnels et en veillant au développement continu de notre offre. »

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

