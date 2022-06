OBIZ : Obiz(C), élue Meilleure entreprise du secteur Services BtoC lors de l'édition 2022 du Sommet des Entreprises de Croissance

+610% de croissance du chiffre d'affaires sur la période 2018-2021

Trophée d'Or dans la catégorie « Services BtoC », catégorie Chiffre d'affaires de moins de 100 M€

Lyon, le 23 juin 2022 – 8h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, a reçu hier à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la 9 ème édition du Sommet des Entreprises de Croissance, le prix de la meilleure entreprise dans la catégorie Services BtoC (catégorie chiffre d'affaires < 100 M€).

Le Sommet des Entreprises de Croissance, issu de l'union entre le Grand Prix des Entreprises de Croissance et le G20 Strategy and Management Summit, a rassemblé 400 dirigeants et entrepreneurs reconnus, donnant la possibilité de découvrir les meilleures stratégies de croissance et d'innovation et de se nourrir des connaissances et retours d'expériences d'entrepreneurs référents.

Fort d'une croissance continue avec un chiffre d'affaires en augmentation de +610% sur la période 2018-2021 , Obiz © a su se démarquer dans ce palmarès mettant en lumière les entreprises alliant pérennité et profitabilité, création d'emplois, leadership et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Le jury a notamment relevé l'engagement et la responsabilité d'Obiz © envers la Société et les belles perspectives de développement du Groupe.

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz © commente :

« Je suis encore une fois très honoré de l'inclusion d'Obiz © dans ce prestigieux palmarès, après les champions de la croissance 2020 et le FT1000. Cette nouvelle reconnaissance récompense une fois de plus l'engagement de nos équipes, engagées au quotidien en faveur de l'amélioration du bien-être et du pouvoir d'achat de milliers de bénéficiaires de nos programmes, et qui œuvrent chaque jour pour relever le défi de la revitalisation des territoires et du soutien de l'emploi. Je suis aujourd'hui confiant, qu'avec l'acquisition d'Adelya et l'engouement continu de nos équipes, Obiz © continuera à délivrer une croissance pérenne et soutenue dans les années à venir. »

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

