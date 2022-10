OBIZ : Obiz(C) conclut un partenariat stratégique avec Mile, éditeur de l'application mobile JOOKS(C) et spécialiste du positionnement géographique

Un rapprochement pour enrichir l'offre Culture et Bien-être d'Obiz © : inciter à

la pratique du sport tout en valorisant le patrimoine local à travers le monde

Accord pluriannuel d'une durée initiale de 5 ans, source de chiffre d'affaires récurrent pour l'activité Programmes relationnels

Renforcement de la marge brute et de l'EBITDA d'Obiz © sur les prochaines années

Lyon, le 10 octobre 2022 – 07h30 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 è re GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec Mile Positioning Solutions, concepteur d'applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique.

Mile : des applications pour simplifier et améliorer la vie des gens grâce à leur positionnement géographique

Mile conçoit et développe des applications mobiles en s'appuyant sur le positionnement géographique et la puissance des données (touristiques, météo, pollution, santé, etc.) pour améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs.

Parmi ces nombreuses applications, Mile a notamment édité « JOOKS » : proposée en 10 langues, cette application mobile innovante permet à ses utilisateurs de découvrir plus de 300 villes dans le monde à travers plus de 1 300 parcours en courant, marchant, à vélo ou en fauteuil roulant. L'application combine instructions GPS vocales et audioguide touristique multi-média commentant les points d'intérêt à mesure que l'utilisateur progresse sur son parcours. Les points cumulés sont ensuite échangeables contre des récompenses ou des parcours gratuits.

Mile a été élue " La startup la plus disruptive du monde dans le sport et le tourisme" selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (Nations Unies), mais également Startup SportsTech Européenne de l'année 2019. La société a aussi reçu plusieurs prix tels que le prestigieux CES innovation award en 2019 et l'award de la RunningTech 2021 (Colosseum Sport), qui témoignent de la pertinence de sa vision et de la qualité de ses applications.

L'entreprise compte plus de 120 clients opérant dans de nombreux secteurs d'activité : villes et offices du tourisme (Ville de Lyon, office de tourisme de Bordeaux, Ville de Bruxelles, etc.) hôtellerie (Sofitel, Relais & Châteaux, Novotel, etc.), événementiel (Amaury Sport Organisation, Discovery, etc.), équipements de sport (Asics, Adidas, etc.), sociétés de transport (RATP Dev, Airfrance, Keolis, etc.), etc.

Une vision commune et des synergies importantes autour du bien être

Ce rapprochement est en phase avec la vision et les missions communes des deux entités. Il vise à encourager les gens à pratiquer du sport en leur proposant des expériences de tourisme sportif uniques, en mettant en valeur le patrimoine culturel. Obiz © et Mile sont ainsi au cœur de la Tech qui fait du bien !

Dans le cadre de ce partenariat, Obiz © va conseiller et accompagner Mile dans la mise en place de solutions de fidélisation, notamment autour de son application JOOKS. Obiz © s'appuiera sur son expérience, son savoir-faire et ses compétences afin d'enrichir l'offre de JOOKS à travers le catalogue d'offres exclusives d'Obiz © et fidéliser ses clients grâce à la puissance de la plateforme Loyalty Operator d'Adelya © .

Parallèlement, Obiz © va enrichir son offre Culture et Bien être. Dans ce cadre, Obiz © va intégrer l'offre JOOKS à son réseau de partenaires.

Ce partenariat vient renforcer l'offre Programmes relationnels d'Obiz © et son activité récurrente.

Brice Chambard, Président-Directeur géné ral d ' Obiz © , dé clare : « Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise avec un concept aussi innovant que Mile ! En accompagnant Mile et son application phare JOOKS, nous réaffirmons notre ambition d'avoir un impact positif sur la société, en incitant des individus à pratiquer du sport et à améliorer leur bien-être, tout en participant à la revitalisation des territoires en mettant en valeur le patrimoine culturel de plusieurs centaines de villes en France et dans le monde entier. Ce partenariat constitue un vecteur de développement pour Obiz © pour atteindre ses objectifs à long terme et renforcer sa marge brute. »

Christophe Minodier & Olivier Lebleu, fondateurs et dirigeants de Mile, commentent : “ Nous sommes heureux de compter Obiz © parmi nos partenaires. Cette collaboration avec une entreprise ayant le même engagement sociétal va permettre d'apporter de nombreux bénéfices à nos utilisateurs Premium mais aussi à nos clients collectivités, hôtellerie et entreprises. Cette valeur ajoutée va nous aider à accélérer notre croissance à la fois en France et à l'international tout en atteignant nos objectifs de développement à moyen terme.”

À propos de Mile

Mile Positioning Solutions est une startup lyonnaise qui édite des applications pour smartphone permettant de digitaliser le concept de visite guidée sportive. Les applications Mile guident l'utilisateur sur des parcours pré-conçus, grâce à un GPS vocal et un système d'audioguide multi-media commentant les points d'intérêt rencontrés en chemin. La start-up est notamment à l'origine de JOOKS, mais aussi des applis CityGem ou enform@Lyon, développée pour la Ville de Lyon et d'une quinzaine d'autres applications clients.

Plus d'informations sur www.mile.eu.com et www.jooks.app .

.À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

