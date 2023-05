OBIZ : Obiz(C) accompagne McDonald's , client historique, pour l'édition 2023 de son opération " 1 Jour 1 Bon Plan "

Lyon, le 15 mai 2023 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'accompagner - par l'intermédiaire de l'agence The Marketing Store – le client McDonald's dans le cadre de l'opération « 1 Jour 1 Bon Plan ».

Fort du succès des précédentes éditions, McDonald's France a renouvelé en 2023 son opération promotionnelle baptisée « 1 Jour 1 Bon Plan ». Grâce aux offres promotionnelles quotidiennes proposées, les consommateurs peuvent bénéficier d'un bon plan chaque jour, selon 3 catégories : des offres à prix réduits sur les produits McDonald's, des objets collectors McDonald's et des offres partenaires.

Ainsi, pour accompagner ce client historique, Obiz © a pu négocier des offres promotionnelles exceptionnelles auprès de dizaines de parcs de loisirs (Parc Astérix, Puy du Fou, Futuroscope, etc.) permettant aux consommateurs de profiter de remises allant jusqu'à 50% pour tout achat d'un menu éligible à l'opération. Ces offres sont accessibles jusqu'au 30 septembre 2023, via la plateforme www.bonsplans.mes-parcs.fr .

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWucYJxtlW2ZnWqbYsplaZRjbWaVlZaVl2qVk5WaZJaanZ5myWZpaZTJZnFhlWVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80003-obiz_cp_mcdonalds_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com