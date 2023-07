OBIZ : Obiz(C) accompagne Adecco Group dans le lancement de son programme de fidélité " Le Club Adecco ", pour soutenir les intérimaires dans leur quotidien

Un programme inédit pour fidéliser les intérimaires et contribuer à l'amélioration

de leur pouvoir d'achat au quotidien

Lancement du « Club Adecco » dès le 3 juillet 2023

Lyon, le 3 juillet 2023 – 18h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un programme relationnel et affinitaire majeur avec Adecco Group, leader mondial des solutions en ressources humaines.

« Le Club Adecco », un programme pour valoriser le travail des intérimaires et augmenter leur pouvoir d'achat

Présent dans 60 pays et territoires à travers le monde, Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines. Premier réseau de solutions d'emploi en France, Adecco Group et ses 9 000 collaborateurs transforment le monde du travail dans un environnement en constante évolution, avec 1 400 bureaux et agences, et plus de 47 000 entreprises clientes. Le Groupe s'appuie sur la force de son réseau pour mettre en relation les talents avec les organisations, leur proposer des services en ressources humaines et une technologie de pointe leur permettant de faire évoluer les compétences et l'employabilité de leurs collaborateurs. En 2022, Adecco Group a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 Mds €.

Afin de renforcer le pouvoir d'achat et récompenser ses intérimaires les plus engagés, Adecco lance en partenariat avec Obiz © « Le Club Adecco », un programme de fidélité donnant un accès privilégié à une plateforme exclusive d'offres exceptionnelles et de réductions, jusqu'à 30% sur certains produits, chez de grandes enseignes figurant dans le vaste catalogue d'Obiz © , concernant les domaines essentiels du quotidien (alimentation, mobilité, maison, mode et bien-être, etc.).

Le programme de fidélité « Le Club Adecco » reposera sur un système de badges (Bronze, Argent et Or), offrant des avantages croissants en fonction du nombre d'heures travaillées. Tous les intérimaires ayant travaillé 3 mois ou plus au cours des 12 derniers mois et CDI intérimaires y auront accès, soit plus de 120 000 personnes qui pourront ainsi bénéficier de ces avantages en cette période d'inflation.

Participation au salon Viva Technology 2023, le plus grand événement technologique d'Europe !

À l'occasion du lancement du programme « Le Club Adecco », Obiz © a participé, aux côtés d'Adecco Group, au salon Viva Technology 2023, le rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux startups.

Créé par Les Echos et Publicis, Viva Technology rassemble depuis 2016 plusieurs centaines de milliers de visiteurs autour des actualités et innovations technologiques avec la volonté de rapprocher les startups et les grands groupes. Chaque année, le salon rassemble plus de 100 000 visiteurs autour de 2 200 exposants dont de nombreux grands groupes (Google, Alibaba, Meta, Amazon, etc.), et 350 conférenciers de renommée mondiale, de 146 pays.

Lors de l'édition 2023, Adecco était présent au salon pour présenter plusieurs innovations en matière de recrutement et annoncer le lancement du programme « Le Club Adecco » aux côté d'Obiz © . Les deux sociétés ont également co-animé une conférence sur la fidélisation des collaborateurs : « La fidélisation au service de l'emploi ».

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © (constitué d'Obiz © , Adelya © et SLD) conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz © « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yG6baclnZ2qbxnBsZstmbGVknJuSmmTGbGrJlJVwapbHcG5myWpkacmZZnFhnGht

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80737-obiz_cp_adecco.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com