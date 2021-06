Lyon, le 14 juin 2021 - Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la signature de 4 nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année 2021.

Obiz a notamment été retenu pour concevoir, déployer et piloter les nouveaux programmes relationnels et affinitaires, dont celui de la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France, qui rassemble tous les adhérents titulaires du titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France » au sein de 75 délégations départementales et 12 délégations régionales, ou de l'ANORGEND, association qui fédère et représente les réservistes opérationnels et citoyens de la Gendarmerie nationale. Déjà en charge depuis 2013 du programme d'avantages pour les 270 000 sapeurs-pompiers de France et membres de la Protection Civile, Obiz renforce avec l'ANORGEND son engagement et ses liens avec ceux qui nous soutiennent et nous protègent.

Avec la signature de ces 4 nouveaux programmes, qui représentent plusieurs dizaines de milliers de nouveaux bénéficiaires, Obiz a d'ores et quasiment atteint son objectif annuel d'accroissement du nombre de programmes affinitaires.

Pour rappel, l'un des objectifs du plan stratégique de développement mis en œuvre consécutivement à l'introduction en Bourse de la société en mai 2021 est d'accroître le nombre de programmes relationnels et affinitaires de 5 à 7 nouveaux programmes par an, tout en conservant l'exclusivité sectorielle propre au modèle de la société.

Les discussions se poursuivent avec de nombreuses autres sociétés des secteurs de la banque, des télécoms, de l'énergie, des mutuelles, des fédérations sportives, etc.

MyAXA Fidelity étendu aux clients du segment Healthcare en Belgique

Obiz annonce également l'extension de sa collaboration avec Axa Belgique, à travers l'élargissement du programme relationnel MyAXA Fidelity aux clients du segment Healthcare de l'assureur, décliné à la fois en français et en néerlandais.

Depuis 2015, Obiz accompagne Axa Belgique afin d'enrichir la proposition de valeur du programme de fidélité global du groupe d'assurances, en complément des avantages financiers proposés par Axa à ses clients.

Désormais 38 programmes relationnels et affinitaires pilotés par Obiz

Obiz opère désormais 38 programmes relationnels et affinitaires en France et en Belgique, qui permettent à plus de 7 millions de bénéficiaires d'accéder à des offres négociées aux meilleurs prix, par les 35 000 partenaires commerciaux d'Obiz, et notamment de pratiquer des activités sportives, de loisirs et en lien avec le bien-être.

Avec son modèle intégré, s'appuyant sur une plateforme digitale unique, propriétaire et évolutive, Obiz offre une solution innovante de marketing relationnel aux entreprises, fédérations et associations, ainsi qu'une plateforme e-commerce d'achats groupés aux bénéficiaires (en direct ou via les Comités d'entreprise), et une opportunité de développement commercial, véritable alternative à la publicité digitale, pour les partenaires.

Agenda financier 2021

Obiz communique son agenda de communication financière pour l'exercice 2021 :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 19 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 13 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 13 janvier 2022 Résultats annuels 2021 13 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 34 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

