OBIZ : Nouvelle forte progression de la notation ESG d'Obiz(C)

Scoring ESG de 73/100 au titre de l'exercice 2023, en amélioration de +10 points

+18 points au-dessus de la moyenne des sociétés comparables

Nouvelle bonification du prêt à impact « PACT » auprès d'Arkéa

Lyon, le 4 novembre 2024 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer une nouvelle solide performance extra-financière dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), illustrée par l'amélioration significative de sa notation ESG (Environnement, Social et Gouvernance), établie annuellement par EthiFinance dans le cadre de son prêt à impact « PACT » auprès d'Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels.

EthiFinance évalue les sociétés sur la base de critères répartis en quatre catégories : Environnement, Social, Gouvernance et Parties prenantes. Cette évaluation mesure la transparence de l'information, la maturité des politiques mises en œuvre et les progrès de l'entreprise évaluée en matière de développement durable.

Au titre de l'exercice 2023, Obiz © a obtenu un score ESG de 73/100 [1] , en amélioration significative de +10 points par rapport à l'exercice précédent.

Obiz © se place ainsi nettement au-dessus du benchmark (+18 points), avec une performance supérieure sur les thématiques Social (+30 pts vs. benchmark), Gouvernance (+27 pts vs. benchmark), Parties prenantes externes (+11 pts vs. benchmark) et identique sur la thématique Environnement.

Nouvelle bonification de 0,10% sur le prêt à impact « PACT »

Résultat de cette solide performance extra-financière, Obiz © s'est vu une nouvelle fois bonifier son taux d'intérêt de 0,10% dans le cadre du prêt à impact « PACT » souscrit auprès d'Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels au 1 er semestre 2022, et ce, jusqu'à sa prochaine évaluation extra-financière prévue en juin 2025 au titre de l'exercice 2024.

Pour rappel, ce financement prévoit une bonification du taux d'intérêt, pouvant conduire jusqu'à 20% d'économie sur les frais financiers, en fonction des progrès annuels en matière de RSE, mesurés par EthiFinance. Ce financement vise ainsi à l'amélioration de la démarche et de la stratégie RSE d'Obiz © , avec l'ambition de combiner performances financières et extra financières.

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz © , commente :

« La progression continue de notre notation ESG reflète les efforts acharnés de nos équipes pour créer de la valeur tout en promouvant la dimension éthique ancrée dans notre ADN, appuyée par notre statut d'entreprise à mission, visant accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale .

La durabilité reste au cœur de nos préoccupations stratégiques et nous demeurons déterminés à bâtir un avenir plus durable, convaincus que nos engagements nous permettront de créer de la valeur pour nos actionnaires et nos clients, tout en contribuant positivement à la société. »

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

En 2023, le groupe Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] La note n-1 figurant dans le rapport EthiFinance a été recalculée sur la base du nouveau référentiel, afin de tenir compte des évolutions méthodologiques réalisées cette année.