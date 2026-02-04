 Aller au contenu principal
Obiz mise sur son plan Equinoxe 2027 pour restaurer sa rentabilité
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:15

La plateforme digitale de marketing relationnel a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 99,7 MEUR, en hausse de 17% sur un an.

La marge brute s'établit à 12,1 MEUR, contre 11,1 MEUR un an plus tôt. L'exercice a été marqué par la mise en oeuvre d'un plan d'actions visant à adapter l'organisation de l'entreprise et à renforcer son efficacité opérationnelle.

L'EBITDA ressort à -1,4 MEUR, sans intégrer à ce stade les effets attendus des mesures d'optimisation engagées. Parallèlement, Obiz a conclu un accord avec ses partenaires financiers portant sur l'aménagement des échéances bancaires et obligataires, sous réserve de la levée des conditions suspensives.

Les premiers effets du plan d'actions sur la performance opérationnelle et la rentabilité sont attendus dès le premier semestre 2025-2026. Le groupe poursuit en parallèle le déploiement du plan Equinoxe 2027, axé sur l'amélioration de la rentabilité et la génération de cash-flow, avec un objectif d'EBITDA de 7 MEUR à horizon 2027.

Vers 10h ce mercredi, le titre reculait de 8,27%.

Valeurs associées

OBIZ
2,4100 EUR Euronext Paris -9,40%
