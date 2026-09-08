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Obiz maintient une dynamique commerciale soutenue, selon TP ICAP Midcap
information fournie par AOF 08/09/2026 à 11:45
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(Zonebourse.com) - Obiz recule de 2,60% à la Bourse de Paris, tandis que le bureau d'études maintient sa recommandation Conserver sur le titre.

L'intermédiaire souligne la dynamique commerciale toujours soutenue du groupe, dont les contrats récemment remportés représenteraient un potentiel de 500 000 à 800 000 euros d'EBITDA cash annuel récurrent. Obiz se montre par ailleurs confiant dans sa trajectoire vers son objectif de 7 millions d'euros d'EBITDA à l'horizon 2027.

Le spécialiste des programmes relationnels a notamment conclu de nouveaux accords avec Orchestra, Showroomprivé, April Assurance et ERA Immobilier, ainsi que des partenariats dans le secteur automobile avec Toyota et France Cars. Sa filiale Adelya poursuit parallèlement le déploiement de sa plateforme SaaS Loyalty Operator auprès du groupe SADEM en France et de Roady au Portugal. De nouvelles annonces commerciales pourraient également intervenir dans les prochaines semaines.

Obiz indique avoir enregistré de bonnes performances commerciales durant l'été, une période significative pour le groupe, juillet figurant avec décembre parmi les mois les plus contributeurs au chiffre d'affaires et aux résultats.

Cette dynamique a été réalisée malgré un contexte de financement contraint, laissant entrevoir un potentiel de développement supplémentaire une fois le refinancement sécurisé. Les discussions avec les partenaires bancaires se poursuivent et plusieurs options restent à l'étude. Le management espère parvenir à une solution d'ici fin novembre, une étape qui pourrait constituer un catalyseur important pour l'exécution de sa feuille de route.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 11:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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