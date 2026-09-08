Obiz maintient une dynamique commerciale soutenue, selon TP ICAP Midcap

(Zonebourse.com) - Obiz recule de 2,60% à la Bourse de Paris, tandis que le bureau d'études maintient sa recommandation Conserver sur le titre.
L'intermédiaire souligne la dynamique commerciale toujours soutenue du groupe, dont les contrats récemment remportés représenteraient un potentiel de 500 000 à 800 000 euros d'EBITDA cash annuel récurrent. Obiz se montre par ailleurs confiant dans sa trajectoire vers son objectif de 7 millions d'euros d'EBITDA à l'horizon 2027.
Le spécialiste des programmes relationnels a notamment conclu de nouveaux accords avec Orchestra, Showroomprivé, April Assurance et ERA Immobilier, ainsi que des partenariats dans le secteur automobile avec Toyota et France Cars. Sa filiale Adelya poursuit parallèlement le déploiement de sa plateforme SaaS Loyalty Operator auprès du groupe SADEM en France et de Roady au Portugal. De nouvelles annonces commerciales pourraient également intervenir dans les prochaines semaines.
Obiz indique avoir enregistré de bonnes performances commerciales durant l'été, une période significative pour le groupe, juillet figurant avec décembre parmi les mois les plus contributeurs au chiffre d'affaires et aux résultats.
Cette dynamique a été réalisée malgré un contexte de financement contraint, laissant entrevoir un potentiel de développement supplémentaire une fois le refinancement sécurisé. Les discussions avec les partenaires bancaires se poursuivent et plusieurs options restent à l'étude. Le management espère parvenir à une solution d'ici fin novembre, une étape qui pourrait constituer un catalyseur important pour l'exécution de sa feuille de route.
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