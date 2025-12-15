OBIZ : Le Groupe Obiz signe un contrat stratégique avec Plebicom, pionnier du cashback en France

Obiz © va fournir sa solution de e-billeterie personnalisable pour les 70 programmes d'avantages opérés par Plebicom, touchant plus de 7 millions d'utilisateurs

Un partenariat basé sur un modèle économique de revenue sharing (partage de revenus) entre Obiz © et Plebicom

Lyon, le 15 décembre 2025 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un contrat stratégique avec Plebicom , spécialiste des programmes d'avantages et solutions de cashback, visant à proposer sa plateforme de e-billetterie, donnant accès à 120 000 offres de loisirs et de culture à prix réduits (parcs d'attractions, voyages, ski, cinéma, spectacles, etc.), aux plus de 7 millions de bénéficiaires des programmes d'avantages opérés par Plebicom.

Un contrat stratégique entre deux acteurs complémentaires

Fort de son expertise dans la conception de programmes relationnels et affinitaires ainsi que de plateformes e-commerce permettant aux bénéficiaires d'accéder à des milliers d'offres et de réductions proposées par ses partenaires, le Groupe Obiz © accompagne depuis 15 ans ses clients (grands comptes, associations, fédérations, etc.) dans leurs enjeux de fidélisation, grâce à des solutions personnalisées à partir de plateformes 100% sur mesure et des solutions SaaS ( Software As A Service ) clés en main.

Présent dans 65 pays, le Groupe Obiz © opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40.

Au cours des dernières années, le Groupe Obiz © s'est imposé comme le leader française des offres de loisirs à prix réduits, proposant des solutions innovantes, rapides et efficaces permettant aux clients de marques ou aux salariés d'entreprises d'accéder aux loisirs, au sport et à la culture sans contraintes et à des prix avantageux.

De son côté, Plebicom dispose d'un savoir-faire reconnu dans la gestion de programmes d'avantages, de cashback et d'offres promotionnelles, notamment via ses technologies propriétaires et son large réseau de marchands et partenaires. Plebicom offre ainsi le catalogue le plus complet du marché (codes promo, cashback en ligne et en magasin, sondages rémunérés, bons d'achat alimentaires, enseignes de consommation courante, cashback sur la seconde main, etc.).

Plebicom compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs, 70 programmes d'avantages en marque blanche pour le compte de banques, mutuelles, fintechs, CSE, assureurs, etc., 4 plateformes propriétaires (eBuyClub, Poulpéo, Ma Reduc et Ma Petite Sponso) et un réseau constitué de plus de 10 000 enseignes partenaires, en e-commerce et commerce physique.

Une réponse aux enjeux de pouvoir d'achat des consommateurs

Ce contrat stratégique permet au Groupe Obiz © d'élargir la base clients de sa plateforme de

e-billetterie personnalisable (en mode API et SaaS), et de renforcer ainsi son statut de leader français pour la distribution d'offres de loisirs et de culture à prix réduits. Par ailleurs, les solutions de cashback et d'offres promotionnelles de Plebicom viendront enrichir les fonctionnalités proposées dans le cadre des programmes relationnels et affinitaires opérés par Obiz © .

En combinant leurs expertises et leurs offres, le Groupe Obiz © et Plebicom souhaitent ainsi proposer des solutions répondant aux enjeux actuels : pouvoir d'achat, fidélisation et expérience bénéficiaire enrichie.

Le Groupe Obiz © disposera en outre d'une force de frappe renforcée en matière d'achats sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduits.

L'intégration de la plateforme de e-billeterie du Groupe Obiz © aux programmes Plebicom sera effective d'ici la fin du 1 er trimestre 2026, sur la base d'un modèle économique de revenue sharing (partage de revenus) entre les deux sociétés.

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © déclare :

« Ce contrat représente une nouvelle étape dans notre stratégie de développement. En intégrant nos offres de billetterie aux programmes d'avantages de Plebicom, nous affirmons notre statut de leader français sur le marché des offres de loisirs à prix réduits, alors que nous disposons déjà d'une part de marché de plus de 80% sur les CSE (Comité Social et Economique) et inters CSE. En outre, cette collaboration est pleinement en phase avec nos valeurs et s'aligne parfaitement avec notre statut d'entreprise à mission : accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale. »

Cédric Lalondre, Directeur associé du groupe Plebicom, commente :

« Ce contrat stratégique avec Obiz © s'inscrit pleinement dans la vision de développement du groupe Plebicom : créer des synergies fortes entre performance commerciale, innovation et engagement des consommateurs. Nous sommes convaincus que l'alliance entre nos expertises respectives va permettre d'apporter une valeur concrète et mesurable à nos clients et partenaires. Cette association marque une étape clé dans notre stratégie de croissance et ouvre la voie à de nouvelles opportunités ambitieuses. Nous sommes très fiers de cette collaboration et impatients de déployer ensemble des dispositifs à fort impact. »

À propos de Plebicom

Plebicom est un des leaders du cashback et du code promo en France avec ses sites et applications en marque propre (ebuyclub, poulpéo, mareduc, mapetitesponso) et plus de 70 sites et applications en marques blanches pour des banques, assurances, média qui souhaitent proposer des programmes d'avantages innovants.

Le groupe est présent dans 5 pays et compte plus de 80 collaborateurs mobilisés pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Le Groupe Plebicom est devenu un des principaux apporteurs d'affaires pour les sites marchands et les enseignes en France avec plus 700 M€ de flux intermédiés.

Plus d'informations sur : Plebicom.com

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 99,1 M€ M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr