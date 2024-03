OBIZ : Le groupe Obiz(C) prend une participation majoritaire au capital de Mile, éditeur de l'application mobile JOOKS(C), et renforce ainsi son offre dans le tourisme

Prise de participation à hauteur de 51% au capital de Mile

Dynamisation de l'offre Tourisme du groupe Obiz ©

Renforcement de l'engagement sociétal du groupe,

en lien avec son statut d'entreprise à mission

Lyon, le 11 mars 2024 – 8h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce une prise de participation majoritaire (51%) au capital de la société Mile Positioning Solutions, éditeur de solutions et d'applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique.

Mile : simplifier et améliorer la vie des gens à travers des expériences de tourisme sportif

Mile conçoit et développe des applications mobiles en s'appuyant sur le positionnement géographique et la puissance des données (touristiques, météo, pollution, santé, etc.) pour améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs.

Parmi ces applications, Mile a édité « JOOKS », une application mobile innovante qui permet à ses utilisateurs de découvrir plus de 400 villes dans le monde à travers plus de 1 500 parcours de marche, de course à pied, à vélo ou en fauteuil roulant. Proposée en 10 langues, l'application combine instructions GPS vocales et audioguide touristique multi-média commentant les points d'intérêt à mesure que l'utilisateur progresse sur son parcours. Les points cumulés sont ensuite échangeables contre des récompenses ou des parcours gratuits.

Mile a été primé à plusieurs reprises pour la pertinence de son modèle et la qualité de ses applications , et a notamment reçu le 1 er prix de l'innovation au salon Sport Unlimitech 2023, le prix “2022 SportsTech” par SwissTech et Viva Technology, 2 awards au Hack Osaka 2023, le prix “Sport et Numérique 2023” de SportNum, etc. En outre, la société a été élue " une des 20 startups mondiales les plus disruptives et qui peuvent changer la façon dont les gens voyagent " selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (Nations Unies).

Par la qualité de ses services, Mile a su gagner la confiance de plus de 120 clients opérant dans de nombreux secteurs d'activité : villes et offices du tourisme (Lyon, Paris, Bruxelles, Genève, région Sud – Provence-Alpes-Côte d'Azur, office de tourisme de Bordeaux, etc.) hôtellerie (Sofitel, Relais & Châteaux, Novotel, etc.), entreprises d'événementiel (Amaury Sport Organisation, Discovery, etc.), équipements de sport (Asics, Adidas, etc.), sociétés de transport (RATP Dev, Airfrance, Keolis, etc.), etc.

À l'approche des jeux olympiques et paralympiques, mais également avec l'accent mis sur la promotion de l'activité physique et sportive dans le cadre de la Grande cause nationale 2024, l'année s'annonce d'ores et déjà très dynamique pour JOOKS. Partenaire de la ville de Paris pour les jeux olympiques, JOOKS mettra en avant les lieux de pratique sportive pour les parisiens et les touristes venus du monde entier. La société a également signé des contrats pluriannuels pour la redynamisation des territoires dans pas moins de 20 villes européennes dont Colmar, Nice, Monaco, etc.

Obiz © actionnaire majoritaire de Mile : un renforcement de l'offre Tourisme du Groupe et de son engagement sociétal

Partenaires depuis octobre 2022, Mile et Obiz © ont continué à recueillir les retombées positives de leurs synergies, notamment grâce à la puissance de la plateforme Loyalty Operator d'Adelya © . Ce rapprochement encourage les individus à pratiquer du sport et améliorer leur bien-être, tout en leur proposant des expériences touristiques inédites, participant ainsi à la revitalisation des territoires et la mise en valeur le patrimoine culturel de plusieurs villes à travers le monde : au cœur de la Tech qui fait du Bien !

Parallèlement, Obiz © a enrichi son offre Culture et Bien-être en intégrant, depuis octobre 2022, l'offre JOOKS © à son réseau de partenaires et vient renforcer l'offre Programmes relationnels d'Obiz © .

Pour Adelya © et Obiz © , le développement de l'offre Tourisme fait partie intégrante de la stratégie du Groupe qui vise à revaloriser les territoires et promouvoir leur richesse culturelle et l'économie locale, notamment auprès des touristes.

Dans cette perspective, et après une première participation à hauteur de 12,3% fin 2022, le groupe Obiz © devient aujourd'hui l' actionnaire majoritaire de Mile , avec une participation qui s'élève désormais à 51%. Cette démarche illustre l'engagement sociétal du groupe et s'inscrit dans sa stratégie de développement d'activités culturelles et sportives à impact positif sur le pouvoir d'achat, en phase avec son statut d'entreprise à mission .

Les fondateurs et associés de Mile, Christophe Minodier et Olivier Lebleu, demeurent actionnaires et restent pleinement engagés dans le but de maximiser l'impact de la solution et de s'assurer de la pleine exploitation de son potentiel. Ils témoignent ainsi de leur confiance dans la capacité d'Obiz © à tirer rapidement la société vers de nouveaux horizons de croissance, en France comme à l'international.

« Avec Mile Positioning Solutions qui fait désormais pleinement partie du Groupe Obiz © , notre offre de Pass Touristiques, déjà largement diffusée dans de nombreuses villes et territoires, donnant accès à des lieux de loisirs et de culture tout en faisant des économies, va s'enrichir de données, contenus médias, visuels et audio, reflétant notre engagement sociétal et appuyant notre statut d'entreprise à mission. » commente Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © . « Mile, déjà présent dans 300 villes à travers le monde, nous ouvre la voie pour un déploiement international rapide de nos solutions. En ajoutant la technologie de Mile à nos offres actuelles, nous faisons le pari de l'excellence et nous tenons prêts à saisir d'autres opportunités stratégiques qui dynamisent notre offre Tourisme et renforcent notre position sur ce marché. »

Christophe Minodier et Olivier Lebleu, co-fondateurs de Mile, déclarent : « Notre entrée au sein du groupe Obiz © marque un tournant important pour la société Mile Positioning Solutions et son application phare JOOKS. Nous sommes heureux de pouvoir mutualiser nos ressources et bénéficier du formidable réseau d' Obiz © pour accélérer notre développement commercial notamment auprès des entreprises, des collectivités, des stations de ski et des offices de tourisme ».

À propos de Mile

Mile Positioning Solutions est une startup lyonnaise qui édite des applications pour smartphone permettant de digitaliser le concept de visite guidée sportive. Les applications Mile guident l'utilisateur sur des parcours pré-conçus, grâce à un GPS vocal et un système d'audioguide multi-media commentant les points d'intérêt rencontrés en chemin. La start-up est notamment à l'origine de JOOKS, mais aussi des applis CityGem ou enform@Lyon, développée pour la Ville de Lyon et d'une quinzaine d'autres applications clients.

Plus d'informations sur www.mile.eu.com et www.jooks.app .

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

