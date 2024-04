OBIZ : Le groupe Obiz(C) conclut un protocole d'accord en vue de l'acquisition de HA PLUS PME, plateforme d'achats qui permet aux entreprises de réaliser des économies

Plus de 35 000 entreprises adhérentes à la plateforme digitale de HA PLUS PME

à la plateforme digitale de HA PLUS PME Un chiffre d'affaires de 3,4 M€ en 2023 pour une marge d'EBITDA supérieure à 20%

Large potentiel de cross-selling et synergies commerciales entre les offres Obiz © et

HA PLUS PME à destination des artisans, TPE, PME et ETI

De nombreuses valeurs partagées entre Obiz © et HA PLUS PME : la proximité, l'innovation, l'engagement, etc. dans un objectif commun : faire des économies tous les jours !

Lyon, le 18 avril 2024 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce la signature d'un protocole d'accord (sous conditions suspensives) portant sur l'acquisition de la société HA PLUS PME , plateforme digitale d'achats spécialisée dans la négociation d'offres auprès de fournisseurs partenaires pour faire bénéficier aux petites et moyennes entreprises de réductions sur leurs frais de fonctionnement.

HA PLUS PME : un partenaire de choix pour des achats efficaces et économiques

Fondé en 2010, HA PLUS PME est un groupement d'achats qui permet aux artisans, TPE, PME et ETI de bénéficier d'avantages et de tarifs préférentiels négociés sur une vaste sélection de produits et services en lien avec leur activité et leur fonctionnement.

Fruit de 14 années d'expertise dans la mutualisation des achats au service de 35 000 entreprises adhérentes, HA PLUS PME bénéficie d'un fort pouvoir de négociation auprès d'une centaine de fournisseurs partenaires référencés, regroupés dans 9 familles d'achat (Espace bureau, Informatique & téléphonie, Déplacements & voyages, Ressources humaines, etc.), afin de proposer les meilleures offres à ses adhérents. Parmi les principaux fournisseurs partenaires de la société, on trouve des entreprises renommées telles que Bouygues, Bruneau, Euromaster, Adecco, Loxam, Swile, Actual Leader, SFR, Renault, etc.

Avec sa plateforme digitale, HA PLUS PME offre une expérience personnalisée permettant aux clients de surveiller leurs dépenses,

de visualiser les économies réalisées ( -27% d'économies en moyenne sur les achats ) et d'accéder à un vaste catalogue de fournisseurs ainsi qu'à leurs grilles tarifaires, afin de comparer les options disponibles et sélectionner l'offre la plus adaptée à leurs besoins, le tout géolocalisé pour une accessibilité optimale.

Par ailleurs, afin d'assurer un accompagnement sur mesure et maximiser les économies pour chaque adhérent, HA PLUS PME propose un suivi trimestriel personnalisé, visant à comprendre leurs besoins spécifique et fournir des conseils avisés pour optimiser leurs achats.

Sur l'exercice 2023, HA PLUS PME a affiché un chiffre d'affaires de 3,4 M€ ainsi qu'un EBITDA [1] de 0,8 M€, représentant un taux de marge d'EBITDA supérieur à 20%.

Basée en région parisienne, HA PLUS PME compte 31 collaborateurs.

Des synergies commerciales importantes et un enrichissement de l'offre Merciz ©

En phase avec la stratégie de croissance externe du groupe Obiz © , ce rapprochement laisse entrevoir un grand potentiel de cross-selling avec d'importantes synergies commerciales à la clé, et conférerait au nouvel ensemble une force de frappe en matière d'achats et de négociation encore plus importante sur le marché.

En combinant leurs expertises et savoir-faire respectifs, le nouvel ensemble viendrait enrichir l'offre B2B Merciz © en dotant le réseau de commerçants de proximité d'une nouvelle plateforme complète qui leur permettrait de mieux gérer leurs achats et leurs frais de fonctionnement.

En outre, en s'appuyant sur la force de la plateforme Loyalty Operator d'Adelya © auprès des adhérents B2C et l'intégration du mode SaaS de SLD auprès de l'ensemble des adhérents d'HA PLUS PME,

le groupe Obiz © sera en mesure de développer le nombre d'adhérents, d'accompagner l'accroissement des flux financiers gérés et se démarquer de la concurrence.

Cette acquisition viendrait également enrichir et compléter la palette d'offres d'Obiz © et son large spectre de partenaires, en intégrant non seulement les offres de HA PLUS PME dans son catalogue, mais en accompagnant également les fournisseurs grands comptes de la société afin de les fidéliser et établir avec eux une relation de confiance.

Principales modalités de l'opération

L'opération (sous conditions suspensives) prendrait la forme d'une acquisition par Obiz © de 100% du capital de HA PLUS PME auprès de ses dirigeants fondateurs.

Cette acquisition serait intégralement financée en numéraire, à travers des ressources non dilutives. Pour rappel, à fin 2023, Obiz © bénéficiait d'une trésorerie disponible solide de 9,2 M€.

Les dirigeants de HA PLUS PME, Anthony Streicher et Laurent Longin, resteraient pleinement impliqués dans le développement de HA PLUS PME au sein du groupe Obiz © .

En témoignage de leur confiance dans le projet et le développement du Groupe, ils s'engageraient à réinvestir, à l'issue de la finalisation de l'opération, une partie du prix de cession de HA PLUS PME en titres Obiz © acquis auprès de Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © .

La signature de l'accord définitif pourrait intervenir au cours du 2 ème trimestre 2024.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

En 2023, le groupe Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).