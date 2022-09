OBIZ : Lancement du Club des actionnaires d'Obiz(C) : devenez membre et bénéficiez des offres exceptionnelles du Club Avantages Obiz(C) !

Lyon, le 21 septembre 2022 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer le lancement de son Club des actionnaires d'Obiz © .

Afin de remercier les actionnaires de la société de leur confiance et leur offrir un canal inédit de communication et d'échange, Obiz © a créé le Club des actionnaires d'Obiz © . Il a pour vocation de développer une relation de confiance et de proximité entre Obiz © et ses actionnaires et de favoriser une meilleure connaissance de la société, de son activité et de sa stratégie à travers un dialogue plus direct.

En devenant membre Club des actionnaires d'Obiz © , vous pourrez également bénéficier gracieusement de milliers d'offres exceptionnelles pour vous et votre famille, à travers le Club Avantages Obiz © qui donne accès à :

des remises sur de grandes enseignes shopping, vacances, maison, sport, etc. ;

de la billetterie parc, cinéma et ski et des e-cartes cadeaux ;

mais aussi des promotions de commerçants et artisans autour de chez vous !

Les remises du Club Avantages Obiz © , valables en ligne et/ou en magasin, augmentent durablement le pouvoir d'achat des bénéficiaires avec la possibilité de faire 2 125€ d'économies en moyenne sur l'année (Etude IPSOS - juin 2020 - base INSEE « dépense des familles »).

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © , déclare : « Nous tenons, depuis notre introduction en Bourse, à entretenir une relation de confiance et de transparence avec nos actionnaires. C'est pour renforcer cette relation et récompenser nos investisseurs individuels pour leur fidélité que nous avons décidé la création du Club des actionnaire d'Obiz © , qui multipliera les opportunités d'interactions avec nos actionnaires.

Et parce que l'on tient toujours à travers nos projets à impacter favorablement le bien être de notre entourage, notre Club des actionnaires donnera accès au Club Avantages Obiz © et contribuera ainsi à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos actionnaires qui auront exclusivement accès à une multitude d'offres promotionnelles auprès de grandes enseignes françaises et internationales. »

Devenir membre du Club des actionnaires d'Obiz ©

Gratuite et ouverte à tous les actionnaires (au porteur ou au nominatif), l'adhésion au Club des actionnaires Obiz © est gratuite et valable tant que le membre satisfait aux conditions d'adhésion.

Il suffit d'être majeur, de posséder à minima une action Obiz © au porteur ou au nominatif et de pouvoir justifier de sa qualité d'actionnaire Obiz © .

Pour vous inscrire et consulter les conditions d'adhésion, rendez-vous sur la page Club des actionnaires Obiz © , au sein de l'espace Investisseurs du site internet d'Obiz © .

Rejoindre le Club des actionnaires d'Obiz ©

Les membres du Club des actionnaires d'Obiz © pourront :

Recevoir par email l'information financière d'Obiz © en temps réel : communiqués de presse, lettres aux actionnaires, rapport annuel, etc.

en temps réel : communiqués de presse, lettres aux actionnaires, rapport annuel, etc. Recevoir par email l'ensemble de la documentation relative aux assemblées générales.

Rencontrer les dirigeants de la société, à l'occasion de réunions d'informations (assemblée générale annuelle, réunion actionnaires réservées aux membres du Club des actionnaires, etc.) destinées à vous informer sur l'actualité de la société, ses résultats, ses perspectives de développement.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nHByY8luaWeclZ1vl8dtb2FjbmmTlpKZmWmak5NpY5nIZ25knG5mbJiVZnBnl21v

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76289-obiz_cp_lancement_club_actionnaires_21092022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com