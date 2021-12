OBIZ : Lancement d'un plan d'attribution d'actions gratuites 2023-2025 destiné aux collaborateurs d'Obiz

Enveloppe totale maximum de 39000 actions gratuites, représentant 0,92% du capital de la société

Attribution assortie de conditions de présence et de performance, à savoir une marge brute cible et un EBITDA cible sur la période 2023-2025

Lyon, le 16 décembre2021 – 18h00 – Lors de sa réunion du 16 décembre 2021, le Conseil d'administration d' Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère premièreGoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, faisant usage de la 25 ème résolution de l'assemblée générale mixte du 26 mars 2021, a approuvé la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites (AGA) et décidé d'attribuer gratuitement 39000 actions Obiz © au bénéfice des salariés de la société, assorti de conditions de présence et de performance.

Ce plan d'attribution d'actions gratuites vise à permettre de fidéliser les collaborateurs de la société, les associer à la réussite de l'entreprise et à aligner leurs intérêts sur les intérêts des actionnaires.

Ainsi, outre une condition de présence du collaborateur au sein de l'effectif d'Obiz © pendant 2 ans à compter de leur date d'attribution, l'attribution de 90% de ces actions gratuites sera conditionnée à l'atteinte de montants cibles de marge brute et d'EBITDA 1 sur la période 2023-2025 définis par le Conseil d'administration.

Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz © , déclare :

« J'ai souhaité, consécutivement à l'introduction en Bourse d'Obiz © , associer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qui constituent son 1 er actif, à sa réussite. La mission d'Obiz © est d'accompagner les sociétés dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale. Avec l'ensemble du Conseil d'administration, il nous a semblé logique d'appliquer cette mission aux collaborateurs d'Obiz © en mettant en place ce mécanisme de fidélisation et de motivation, permettant d'aligner les intérêts de tous - collaborateurs, actionnaires et dirigeants - sur la performance de l'entreprise.En mettant en place ce plan d'actions gratuites mais avant tout de performance, qui représente moins de 1% du capital, nous avons également veillé à préserver les intérêts de nos actionnaires. »

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de plus de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur: www.obiz-concept.fr

1 L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

