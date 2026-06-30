Obiz : L’EBITDA dans le vert

Publication des résultats S1 2026
Obiz a dévoilé hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2025-2026. Pour rappel, le groupe avait publié plus tôt dans l’année un CA semestriel de 70,4 M€, en hausse de +9% vs 2024-2025. Sur la première moitié de l’exercice, la société a également amélioré sa rentabilité opérationnelle avec un EBITDA S1 25-26 en nette progression à 1,3 M€ (vs 0,9 M€ au S1 24-25). Alors qu’Obiz n’a pas recalculé son REX et son RN 24-25, le premier est revenu en territoire positif en comparaison du S1 2025) passant de -1,3 M€ en 24-25 à 0,3 M€ en 25-26. Enfin, le RN 25-26 s’est rapproché du breakeven à -0,2 M€.
Perspectives
Côté perspectives, Obiz a confirmé les ambitions de son plan Equinoxe 2027, avec un objectif d’EBITDA de 7,0 M€ en 2027 et une amélioration structurelle de la génération de cash-flow. Le groupe aborde le second semestre 2025/26 avec confiance, porté par les premiers effets du plan d’actions sur la rentabilité. L’enjeu reste désormais d’accélérer le levier opérationnel tout en maîtrisant l’endettement, encore élevé à ce stade.
De notre côté, nous maintenons nos estimations pour 2025-2026e, avec un objectif de CA 2026e de 152,3 M€ traduisant une croissance de +7,3% et une marge d’EBITDA de 2,1% (3,1 M€).
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours à 3,7€ (45% d’upside).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer