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Obiz : L’EBITDA dans le vert
information fournie par EuroLand Corporate 30/06/2026 à 09:47

Publication des résultats S1 2026


Obiz a dévoilé hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2025-2026. Pour rappel, le groupe avait publié plus tôt dans l’année un CA semestriel de 70,4 M€, en hausse de +9% vs 2024-2025. Sur la première moitié de l’exercice, la société a également amélioré sa rentabilité opérationnelle avec un EBITDA S1 25-26 en nette progression à 1,3 M€ (vs 0,9 M€ au S1 24-25). Alors qu’Obiz n’a pas recalculé son REX et son RN 24-25, le premier est revenu en territoire positif en comparaison du S1 2025) passant de -1,3 M€ en 24-25 à 0,3 M€ en 25-26. Enfin, le RN 25-26 s’est rapproché du breakeven à -0,2 M€.


Perspectives


Côté perspectives, Obiz a confirmé les ambitions de son plan Equinoxe 2027, avec un objectif d’EBITDA de 7,0 M€ en 2027 et une amélioration structurelle de la génération de cash-flow. Le groupe aborde le second semestre 2025/26 avec confiance, porté par les premiers effets du plan d’actions sur la rentabilité. L’enjeu reste désormais d’accélérer le levier opérationnel tout en maîtrisant l’endettement, encore élevé à ce stade.


De notre côté, nous maintenons nos estimations pour 2025-2026e, avec un objectif de CA 2026e de 152,3 M€ traduisant une croissance de +7,3% et une marge d’EBITDA de 2,1% (3,1 M€).


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours à 3,7€ (45% d’upside).

Valeurs associées

OBIZ
2,6000 EUR Euronext Paris +1,96%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 09:47:23.

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