OBIZ : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social d'Obiz(C) au 31 août 2024

Lyon, le 4 septembre 2024 – 18h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , scale-up innovante de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, informe du nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 août 2024 conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote 31/08/2024 5 854 532 Théoriques 6 318 129 Exerçables 6 236 927

À propos d'Obiz ©

Obiz © , scale-up innovante, leader sur ses marchés et entreprise à mission créée en 2010, développe des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations).

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients.

Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale.

Aujourd'hui, Obiz © est présent dans 65 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md € de flux financiers.

En 2023, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr