DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 103,50
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OBIZ : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social d'Obiz(C) au 30 novembre 2025
information fournie par Actusnews 02/12/2025 à 18:00

Lyon, le 2 décembre 2025 – 18h00 - Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , scale-up innovante de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, informe du nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 30 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote
30/11/2025 5 872 132 Théoriques 9 145 102
Exerçables 9 043 843

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 98,5 M€ M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs
Zineb Essafi
+33 (0)1 53 67 36 90
obiz@actus.fr 		Relations Presse
Amaury Dugast
+33(0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWiaZ5iZlWnGnJycY8eZaWiUmpdpxJLHbmWalWGaZZuab3GSx5hlZpScZnJmmGxp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95373-11-obiz_cp_ddv_actions_30112025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

OBIZ
2,3800 EUR Euronext Paris -0,83%
© Actusnews.

