Obiz confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel, s'attend à une solide croissance au premier semestre 2024, à un rythme " triple digit " en données consolidées en bénéficiant de la consolidation Ski Loisirs Diffusion depuis le 1er juillet 2023, et " double digit " en données proforma. "Cette solide tendance nous permet de confirmer pleinement nos objectifs annuels pour 2024 : un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 millions d'euros, soit à minima +50% de croissance par rapport à 2023, et un EBITDA consolidé supérieur à 3,5 millions d'euros ( +59%)", précise un communiqué du groupe.

Depuis le début de l'année, le groupe signé 13 nouveaux programmes relationnels et affinitaires, en ligne avec son objectif de 35 signatures de nouveaux programmes sur l'ensemble de l'exercice 2024. Parallèlement, le réseau du groupe Obiz compte aujourd'hui plus de 55 000 partenaires commerciaux.

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.