OBIZ : Chiffre d'affaires consolidé record de 145 M EUR au titre de l'exercice 2025/26

Forte croissance de +20% de l'activité Programmes relationnels et affinitaires

de l'activité Progression de +2% de l'activité Boutiques e-commerce

Confirmation des objectifs du plan Equinoxe 2027

7 M€ d'EBITDA visés à horizon 2027 (au titre de l'exercice 2026/27)

Lyon, le 30 octobre 2026 – 7h30 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2025/26 (du 1 er octobre 2025 au 30 septembre 2026).

Pour rappel, l'exercice 2025 présentait une durée exceptionnelle de 9 mois (du 1 er janvier au 30 septembre 2025), en raison de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice. Un chiffre d'affaires sur 12 mois (du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025) a été recalculé afin de permettre la comparaison avec l'exercice 2025/26.

En M€ - Données consolidées non auditées

Clôture de l'exercice au 30 septembre 2024/25

(recalculé) 2025/26 Variation Chiffre d'affaires 140,1 144,9 +3% dont Programmes relationnels et affinitaires 10,7 12,9 +20% dont Boutiques e-commerce 129,3 132,0 +2%

Chiffre d'affaires consolidé record à l'issue de l'exercice 2025/26

À l'issue de l'exercice 2025/26, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé record de 144,9 M€, en croissance de +3% par rapport au chiffre d'affaires recalculé sur l'exercice précédent.

Portée par les nombreux nouveaux programmes signés au cours des derniers exercices, l'activité historique Programmes relationnels et affinitaires affiche une forte progression annuelle de +20% . Le Groupe Obiz © est confiant concernant son objectif de signer plus de 150 nouveaux programmes à horizon 2027.

L'activité Boutiques e-commerce enregistre un volume d'affaires en croissance de +2% par rapport à la même période un an plus tôt.

Confirmation des objectifs du plan Equinoxe 2027

Depuis fin 2024, Obiz © a engagé une nouvelle phase de transformation destinée à renforcer son efficacité opérationnelle et à améliorer durablement sa rentabilité. Le Groupe a ainsi poursuivi le déploiement de son plan d'actions opérationnel, visant notamment à optimiser son organisation, renforcer la maîtrise de ses coûts et améliorer le pilotage de ses activités.

Pour rappel, ce plan d'actions opérationnel s'articule sur différents leviers : l'optimisation des coûts et de l'organisation, la capitalisation sur les solutions technologiques et les modèles économiques des avantages salariés, et le renforcement du pricing power des offres du Groupe .

Ces actions ont d'ores et déjà produit leurs premiers effets tangibles sur la rentabilité du Groupe : l'EBITDA est ainsi ressorti en forte progression de +52% au 1 er semestre 2025/26 à 1,3 M€.

Fort des premiers effets des mesures engagées et de la progression attendue de l'EBITDA en 2025/26, le Groupe demeure confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs de son plan stratégique Équinoxe 2027 , visant à atteindre 7 M€ d'EBITDA en 2027 (au titre de l'exercice 2026/27).

Obiz © poursuit ainsi la mise en œuvre de sa feuille de route, avec pour priorités l'amélioration durable de sa rentabilité, le renforcement de son efficacité opérationnelle et l'accroissement de sa génération de cash-flow sur les prochains exercices.

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © , déclare :

« Avec un chiffre d'affaires annuel record, le Groupe Obiz © franchit une nouvelle étape qui confirme la pertinence de son modèle de GoodTech au cœur de l'économie réelle. Cette solide dynamique de notre activité confirme la pertinence de notre positionnement et notre capacité à inscrire le développement du Groupe dans une trajectoire de croissance durable.

Nous poursuivons avec détermination l'exécution de notre plan stratégique Équinoxe 2027, qui vise à atteindre 7 M€ d'EBITDA en 2027, et la structuration d'une croissance rentable et durable. »

Calendrier financier 2025/26

Résultats annuels 2025/26 29 janvier 2027

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 99,1 M€ M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr