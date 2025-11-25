OBIZ : Chiffre d'affaires consolidé de 98,5 M EUR à l'issue de l'exercice 2025, en croissance de +17% - Accélération de la mise en oeuvre du plan stratégique Equinoxe 2027

Exercice d'une durée exceptionnelle de 9 mois (clos au 30 septembre 2025)

Croissance pro forma [1] de +16% sur la période

sur la période +23% de croissance de l'activité Programmes relationnels et affinitaires

+16% de croissance de l'activité Boutiques e-commerce

Accélération de la mise en œuvre du plan stratégique Equinoxe 2027

Poursuite des actions visant à renforcer le pilotage opérationnel et l'agilité financière

Nomination de Laurent Bourgeois en qualité de Directeur du développement

pour accompagner l'optimisation des performances des entités du Groupe

dès le 1 er semestre 2025/26

Lyon, le 25 novembre 2025 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2025.

Pour rappel, l'exercice 2025 présente une durée exceptionnelle de 9 mois (du 1 er janvier au 30 septembre 2025), en raison de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, pour les fixer respectivement au 1 er octobre et 30 septembre de chaque année (contre 1 er janvier et 31 décembre initialement). Le chiffre d'affaires consolidé et pro forma au 30 septembre 2024 a été recalculé afin de permettre la comparaison.

En M€ - Données non auditées 09/2024 (consolidé) 09/2025

(consolidé) Variation Chiffre d'affaires 84,6 98,5 +17% dont Programmes relationnels et affinitaires 6,2 7,7 +23% dont Boutiques e-commerce 78,3 90,9 +16%

La société HA PLUS PME est consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er juillet 2024.

Chiffre d'affaires consolidé en croissance de +17% sur l'exercice 2025

Sur l'exercice 2025, d'une durée exceptionnelle de 9 mois, le chiffre d'affaires consolidé d'Obiz © s'élève à 98,5 M€, en croissance soutenue de +17% par rapport à la même période de 2024.

Sur une base pro forma [2] , le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de +16% (85,2 M€ de chiffre d'affaires pro forma sur la même période en 2024).

L'activité historique du Groupe, Programmes relationnels et affinitaires , réalise une croissance de +23%, avec 27 nouveaux programmes relationnels et affinitaires signés sur la période (dont Smerra, Reward Pulse, Lucca, Comité national olympique et sportif français, etc.). Obiz © réitére son objectif de signer plus de 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires sur la période 2025-2027.

L'activité Boutiques e-commerce a quant à elle enregistré un volume d'affaires en croissance de +16% par rapport à la même période un an plus tôt.

Accélération de la mise en œuvre du plan stratégique Equinoxe 2027

Depuis fin 2024, consécutivement à une période d'hypercroissance, Obiz © a engagé une nouvelle phase de transformation destinée à renforcer son efficacité opérationnelle et à améliorer durablement sa rentabilité.

Au cours de l'exercice 2025, le Groupe a intensifié la mise en œuvre d'un plan d'actions opérationnel destiné à adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du Groupe et renforcer la maîtrise des coûts. Les principales actions portent sur :

l'optimisation des coûts et l'organisation à travers la fusion des activités de Ski Loisirs Diffusion et d'ObizFid © , la mutualisation des ressources, la réduction des charges de personnel et le renforcement de l'automatisation au sein du Groupe ;

à travers la fusion des activités de Ski Loisirs Diffusion et d'ObizFid , la mutualisation des ressources, la réduction des charges de personnel et le renforcement de l'automatisation au sein du Groupe ; la préservation de la trésorerie à travers l'optimisation du besoin en fonds de roulement avec une gestion efficace du cycle d'exploitation et le renforcement du pricing power permettant de mieux valoriser les prestations du groupe ;

à travers l'optimisation du besoin en fonds de roulement avec une gestion efficace du cycle d'exploitation et le permettant de mieux valoriser les prestations du groupe ; la capitalisation sur les solutions technologiques et les modèles économiques des avantages salariés (API et revenue sharing issu des activités de Ski Loisirs Diffusion) au bénéfice direct des bénéficiaires de l'offre de fidélisation (clients, distributeurs et clients finaux).

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique Equinoxe 2027, visant à améliorer la rentabilité et accroître la génération de cash-flow sur les prochains exercices.

Dans le sillage des comptes semestriels, les résultats de l'exercice 2025 seront pénalisés par la mise en œuvre et le déploiement de ces actions, dont les premiers effets sur la performance opérationnelle et la rentabilité sont attendus à compter du 1 er semestre de l'exercice 2025/26 .

En parallèle, le Groupe a engagé un travail de restructuration de sa dette, afin de lui permettre de réorienter ses flux de trésorerie vers l'accélération du plan stratégique Equinoxe 2027.

Nomination de Laurent Bourgeois en tant que Directeur du développement

Pour accompagner la nouvelle phase de développement du groupe, Obiz © annonce la nomination de Laurent Bourgeois en qualité de Directeur du développement .

Fort d'une solide expérience de plus de 17 ans dans le marketing digital, la stratégie et le pilotage d'initiatives de croissance, reconnu pour sa capacité à convertir les opportunités digitales en leviers de performance, il a occupé des postes de responsabilité (Planneur stratégique, Directeur du pôle marketing digital et Directeur général) chez Altavia JETPULP.

Au sein du Groupe Obiz © , il aura pour mission de structurer et accélérer les leviers de croissance , de renforcer la cohérence stratégique des activités et d'accompagner l'optimisation des performances de l'ensemble des entités du Groupe afin d'améliorer la rentabilité.

Par ailleurs, Obiz © annonce le départ de Julien Matéo de ses fonctions de Directeur général adjoint d'Obiz © et de Directeur général de Ski Loisirs Diffusion.

Calendrier financier 2025

Résultats annuels 2025 (au 30 septembre 2025) : 29 janvier 2026

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 99,1 M€ M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

