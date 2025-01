OBIZ : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024

Lyon, le 3 janvier 2025 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 760

Solde en espèces : 111 959,55 €

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 36 070 titres 195 906,99 € 711 transactions VENTE 36 283 titres 192 631,07 € 585 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 973

Solde en espèces : 115 235,47 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients.

Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers.

En 2023, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 711 36 070 195 906,99 585 36 283 192 631,07 01/07/2024 1 80 430,4 17 958 5241,52 02/07/2024 3 296 1622,14 6 204 1127,16 03/07/2024 1 80 443,2 5 400 2232,1 04/07/2024 3 150 837 3 75 423 05/07/2024 0 0 0 7 474 2663,64 08/07/2024 3 85 479,4 3 14 79,24 09/07/2024 2 159 896,76 1 150 849 10/07/2024 5 308 1733,56 1 18 101,88 11/07/2024 1 100 566 2 200 1137,5 12/07/2024 11 1601 9079,78 7 773 4457,44 15/07/2024 2 100 578 2 50 290 16/07/2024 7 211 1218,52 11 476 2789,6 17/07/2024 2 151 884,86 9 804 4775,68 18/07/2024 0 0 0 3 56 336 19/07/2024 3 180 1075 0 0 0 22/07/2024 4 67 401,46 0 0 0 23/07/2024 4 74 442,52 0 0 0 24/07/2024 1 10 60 4 462 2792 25/07/2024 1 100 612 16 1394 8554,84 26/07/2024 8 318 1956,52 0 0 0 29/07/2024 5 177 1093,7 22 2319 14961,82 30/07/2024 4 300 1980 5 800 5330 31/07/2024 7 534 3573,8 4 525 3527,5 01/08/2024 0 0 0 1 50 336 02/08/2024 4 65 435 1 150 1008 05/08/2024 19 1283 8343,82 0 0 0 06/08/2024 11 729 4635,42 4 202 1308,72 07/08/2024 1 20 126,8 1 3 19,08 08/08/2024 5 428 2696,6 3 26 163,98 09/08/2024 12 569 3562,58 2 60 373,28 12/08/2024 5 262 1621,56 0 0 0 13/08/2024 5 243 1503,78 6 331 2044,36 14/08/2024 15 1455 8688 4 77 450,44 15/08/2024 0 0 0 9 338 2026,12 16/08/2024 3 92 556,68 0 0 0 19/08/2024 19 689 4132,24 3 164 984,3 20/08/2024 10 318 1897,58 3 70 418,9 21/08/2024 1 91 538,72 9 517 3081,92 22/08/2024 1 1 6 0 0 0 23/08/2024 2 308 1848 5 122 734,44 26/08/2024 4 341 2044,86 4 320 1935,6 27/08/2024 5 44 267,24 0 0 0 28/08/2024 4 267 1605,66 4 100 606 29/08/2024 1 88 522,72 4 116 693,68 30/08/2024 15 511 3021,82 9 1063 6381,6 02/09/2024 5 170 1030,8 3 18 109,8 03/09/2024 6 330 2002,7 0 0 0 04/09/2024 6 234 1393 0 0 0 05/09/2024 7 132 777,12 0 0 0 06/09/2024 2 160 932,4 0 0 0 09/09/2024 3 82 476,96 5 97 564,88 10/09/2024 8 324 1872,16 3 99 576,18 11/09/2024 2 57 327,14 1 1 5,76 12/09/2024 7 172 983,18 3 70 401,8 13/09/2024 5 186 1057,96 1 80 457,6 16/09/2024 1 144 809,28 13 610 3500,7 17/09/2024 1 1 5,84 1 2 11,72 18/09/2024 0 0 0 3 98 576,08 19/09/2024 3 66 388,4 5 109 645,2 20/09/2024 1 10 59 4 345 2052,4 23/09/2024 9 341 2012,82 1 1 5,98 24/09/2024 6 125 729,74 3 25 147 25/09/2024 2 66 382,64 1 10 58,2 26/09/2024 0 0 0 1 50 291 27/09/2024 8 425 2468,94 0 0 0 30/09/2024 0 0 0 1 50 291 01/10/2024 0 0 0 5 109 635,56 02/10/2024 13 691 4005,9 2 100 586 03/10/2024 4 44 250,1 1 75 429 04/10/2024 3 100 566 6 150 852 07/10/2024 1 100 564 6 365 2084,8 08/10/2024 10 565 3220,5 1 136 780,64 09/10/2024 6 294 1663,06 2 110 628,2 10/10/2024 4 201 1136,76 1 8 45,44 11/10/2024 6 115 647,84 0 0 0 14/10/2024 0 0 0 9 1264 7234,84 15/10/2024 8 375 2123,6 0 0 0 16/10/2024 12 1155 6298,3 12 640 3529,16 17/10/2024 5 415 2256,6 1 1 5,48 18/10/2024 0 0 0 2 6 32,64 21/10/2024 1 17 92,14 6 334 1823,36 22/10/2024 3 150 819 3 100 548 23/10/2024 0 0 0 3 51 278,46 24/10/2024 3 81 442,26 2 150 823 25/10/2024 2 90 493,2 7 363 2013,38 28/10/2024 10 343 1897,06 0 0 0 29/10/2024 8 1271 6979,86 0 0 0 30/10/2024 5 497 2687,52 1 1 5,42 31/10/2024 11 615 3294,5 0 0 0 01/11/2024 12 483 2513,14 3 159 821,72 04/11/2024 3 170 870 8 521 2674,54 05/11/2024 4 210 1074,4 1 50 256 06/11/2024 4 242 1231,12 0 0 0 07/11/2024 12 720 3612,22 2 15 75 08/11/2024 16 681 3376,68 7 258 1276,6 11/11/2024 15 673 3290,53 0 0 0 12/11/2024 26 1249 5881,88 1 1 4,7 13/11/2024 2 150 682 10 1154 5314,4 14/11/2024 8 350 1580,25 4 201 912,54 15/11/2024 8 408 1833,04 3 195 875,55 18/11/2024 13 513 2274,83 3 52 230,95 19/11/2024 11 440 1922,19 0 0 0 20/11/2024 18 904 3868,32 6 436 1881,77 21/11/2024 11 630 2639,33 2 45 190,35 22/11/2024 15 362 1508,36 2 87 362 25/11/2024 0 0 0 11 681 2849,88 26/11/2024 0 0 0 19 2194 9276,57 27/11/2024 0 0 0 22 1563 6800,5 28/11/2024 5 146 662,6 21 2400 10887,99 29/11/2024 7 300 1415,51 13 682 3294,88 02/12/2024 11 523 2397,8 3 155 715,4 03/12/2024 14 490 2236,6 1 1 4,61 04/12/2024 5 219 995,28 2 46 209,76 05/12/2024 3 100 450,3 3 350 1582 06/12/2024 3 150 677,5 0 0 0 09/12/2024 1 38 176,32 32 2233 10256,47 10/12/2024 1 24 111,36 6 122 568,12 11/12/2024 0 0 0 9 698 3252,77 12/12/2024 6 321 1501,74 2 8 37,6 13/12/2024 8 146 685,58 8 246 1161,88 16/12/2024 5 95 442,48 7 161 753,48 17/12/2024 0 0 0 4 16 74,26 18/12/2024 8 662 3066,23 5 286 1329,24 19/12/2024 7 495 2291 10 341 1586,62 20/12/2024 1 30 140,4 13 408 1912,46 23/12/2024 2 132 630,08 8 726 3484,8 24/12/2024 1 54 258,12 2 23 110,17 27/12/2024 9 332 1584,98 4 56 267,83 30/12/2024 8 116 551,72 7 138 657,85 31/12/2024 11 483 2305,12 2 86 412,79