OBIZ : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 28 juin 2024

Lyon, le 1 er juillet 2024 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 973

Solde en espèces : 115 235,47 €

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 58 197 titres 359 119,24 € 879 transactions VENTE 53 044 titres 329 174,96 € 804 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 820

Solde en espèces : 145 179,36 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

Agenda financier 2024

Chiffre d'affaires semestriel 2024 : 25 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 : 15 octobre 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 : 29 janvier 2025

Résultats annuels 2024 : 21 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

En 2023, le groupe Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 879 58 197 359 119,24 804 53 044 329 174,96 02/01/2024 9 893 5907,86 7 250 1666 03/01/2024 19 998 6495,82 3 286 1898,76 04/01/2024 7 216 1372,12 5 255 1629,1 05/01/2024 13 1419 8853,9 2 253 1594,02 08/01/2024 7 310 1930,5 7 612 3831,12 09/01/2024 3 241 1495,02 0 0 0 10/01/2024 4 110 678,46 1 8 49,76 11/01/2024 2 150 926,4 13 1266 7937,16 12/01/2024 9 631 3873,74 9 551 3416,06 15/01/2024 0 0 0 1 200 1236 16/01/2024 7 230 1420,8 0 0 0 17/01/2024 11 853 5242,08 0 0 0 18/01/2024 0 0 0 8 812 5003,3 19/01/2024 5 588 3637,1 0 0 0 22/01/2024 7 354 2152,08 3 128 783,32 23/01/2024 5 67 411,04 9 379 2320,44 24/01/2024 1 5 30,6 11 496 3071,24 25/01/2024 0 0 0 8 520 3244,8 26/01/2024 10 600 3701 1 50 309 29/01/2024 4 423 2607,68 3 204 1267,92 30/01/2024 0 0 0 5 458 2845,52 31/01/2024 4 375 2307,6 7 201 1246,2 01/02/2024 8 313 2000,82 35 2093 13479,46 02/02/2024 8 423 2731,62 7 425 2758,5 05/02/2024 13 686 4415,34 3 100 646,7 06/02/2024 11 367 2341 0 0 0 07/02/2024 7 1048 6901,98 29 3248 21156,24 08/02/2024 0 0 0 14 867 5717,16 09/02/2024 10 452 3059,72 7 420 2837,64 12/02/2024 0 0 0 17 710 4933,14 13/02/2024 5 358 2477,36 7 843 5869,7 14/02/2024 6 531 3658,88 4 114 789,8 15/02/2024 0 0 0 12 521 3647,78 16/02/2024 6 299 2080,16 5 306 2131,16 19/02/2024 14 1502 10688,98 14 1039 7729,72 20/02/2024 7 571 3971,26 4 262 1825,82 21/02/2024 5 301 2076,14 8 327 2271,92 22/02/2024 0 0 0 2 140 963,2 23/02/2024 6 245 1685,6 2 83 572,7 26/02/2024 2 258 1759,56 0 0 0 27/02/2024 24 1620 10770,58 0 0 0 28/02/2024 2 125 807,5 3 165 1069,2 29/02/2024 13 643 4141,92 1 4 25,84 01/03/2024 1 44 282,48 9 601 3865,16 04/03/2024 13 574 3665,78 2 125 806,5 05/03/2024 4 111 712,62 6 350 2260,5 06/03/2024 0 0 0 10 708 4593,5 07/03/2024 4 620 4006,3 0 0 0 08/03/2024 9 545 3501,5 2 205 1320,2 11/03/2024 10 704 4494,78 10 595 3826,46 12/03/2024 16 1031 6524,86 6 663 4185,5 13/03/2024 10 1014 6445,2 1 70 448 14/03/2024 14 1307 8193,54 4 290 1826,2 15/03/2024 8 440 2771,04 3 199 1257,68 18/03/2024 4 72 452,16 0 0 0 19/03/2024 7 260 1625,26 3 155 976,9 20/03/2024 11 517 3217,68 0 0 0 21/03/2024 4 486 2993,76 1 10 61,8 22/03/2024 23 1856 11208,38 7 467 2845,06 25/03/2024 9 326 1933,64 5 100 598 26/03/2024 1 50 294 4 299 1770,08 27/03/2024 12 801 4647,62 5 407 2379,34 28/03/2024 4 307 1759,18 10 691 3995,38 02/04/2024 3 70 413 15 722 4278,5 03/04/2024 1 30 177 5 445 2636,3 04/04/2024 1 11 65,12 10 531 3163,66 05/04/2024 6 708 4254,38 26 2298 14062,58 08/04/2024 8 720 4492,8 5 220 1373,9 09/04/2024 3 125 784,5 5 345 2183,38 10/04/2024 9 171 1076,16 0 0 0 11/04/2024 10 315 1969 6 444 2785,56 12/04/2024 13 903 5668,62 2 203 1274,84 15/04/2024 3 100 623,52 5 260 1631,9 16/04/2024 8 496 3067,82 0 0 0 17/04/2024 2 338 2100,36 16 922 5787,18 18/04/2024 30 1668 10621,72 34 1786 11612,34 19/04/2024 29 2575 14948,38 4 50 289,04 22/04/2024 14 975 5327,5 20 979 5460,04 23/04/2024 15 1261 7063,34 13 665 3750 24/04/2024 3 242 1347,96 4 215 1203 25/04/2024 1 30 168 11 669 3762,38 26/04/2024 0 0 0 14 792 4530,8 29/04/2024 1 48 276,48 5 138 800,4 30/04/2024 15 1367 7830,42 2 240 1380,8 02/05/2024 10 542 3117,48 1 21 121,8 03/05/2024 8 401 2305,78 19 1414 8237,34 06/05/2024 6 445 2661,2 5 41 246,82 07/05/2024 2 111 661,56 9 597 3567,28 08/05/2024 0 0 0 4 365 2192,5 09/05/2024 11 709 4223,86 3 182 1092,62 10/05/2024 2 100 596 1 100 598 13/05/2024 7 540 3207,9 5 389 2326 14/05/2024 4 175 1035,7 0 0 0 15/05/2024 7 416 2435,24 4 159 938,1 16/05/2024 0 0 0 10 642 3819,4 17/05/2024 9 490 2902,1 4 44 264 20/05/2024 8 242 1423,24 12 586 3524,06 21/05/2024 4 210 1264 3 141 857,88 22/05/2024 2 115 687,4 3 100 600 23/05/2024 4 200 1200 5 298 1797,96 24/05/2024 0 0 0 3 48 288 27/05/2024 4 220 1315,96 4 772 4635,7 28/05/2024 4 606 3630,12 0 0 0 29/05/2024 8 230 1379,6 0 0 0 30/05/2024 0 0 0 5 106 632,68 31/05/2024 1 60 358,8 5 333 2004,32 03/06/2024 0 0 0 23 2207 13808,96 04/06/2024 11 1072 6882,24 11 1077 6976,26 05/06/2024 15 815 5280,9 6 300 1952 06/06/2024 9 1008 6466,46 4 224 1450,08 07/06/2024 2 106 675,36 2 100 640 10/06/2024 18 913 5738,4 6 497 3177,98 11/06/2024 14 788 4789,46 2 31 190,96 12/06/2024 4 200 1212 10 492 3015,96 13/06/2024 11 745 4529 0 0 0 14/06/2024 21 1677 9679,2 0 0 0 17/06/2024 13 977 5305,42 7 565 3080,9 18/06/2024 2 150 821 12 675 3719 19/06/2024 2 111 606,06 3 350 1932,5 20/06/2024 0 0 0 7 305 1669,58 21/06/2024 0 0 0 5 608 3361,76 24/06/2024 3 225 1235,5 2 145 799,4 25/06/2024 7 358 1945,36 9 698 3819,9 26/06/2024 8 399 2177,8 1 40 220 27/06/2024 5 124 684,4 15 1262 7114,4 28/06/2024 20 1294 7066,66 7 675 3742,6