Obiz : Annonce d’une nouvelle feuille de route stratégique

Publication du chiffre d’affaires annuel 2024

Obiz a annoncé hier soir son chiffre d’affaires pour le compte de l’année 2024. Ce dernier s’est établi à 124,4 M€ (+50% vs 2023), en ligne avec la guidance du groupe. Sur une base pro forma intégrant les revenus de la société HA PLUS PME (consolidée au 30/06/2024) depuis le début de l’année, le groupe a réalisé un CA de 126 M€.

L’activité historique du groupe incarnée par les Programmes affinitaires a enregistré une croissance de +24% YoY avec des revenus atteignant 7,9 M€ au terme de l’exercice. Dans le même temps, les revenus générés par les Boutiques e-commerce ont atteint un montant record de 116,5 M€ matérialisant une croissance de +52% par rapport à l’année précédente. La croissance organique du groupe n’a pas été communiquée par le management mais nous l’estimons autour de +10%.

Perspectives

Avec des activités bien orientées et une politique de croissance externe ambitieuse, Obiz a ainsi clôturé un nouvel exercice dynamique et confirmé son statut de société de croissance avec un TCAM 2019-2024 de +67,3%. Aussi, la société a confirmé l’atteinte de sa guidance de rentabilité 2024, à savoir un EBITDA supérieur à 3,5 M€. Nous sommes alignés puisque nous attendons désormais un EBITDA 2024e de 3,7 M€, contre 4,4 M€ précédemment (nous étions très au-dessus du consensus et de la guidance 2024 en matière de CA.

D’autre part, le management a profité de cette publication pour annoncer sa feuille de route stratégique Equinoxe 2027. Par cette dernière, le groupe entend se concentrer sur la rentabilité et la génération de cash avec pour objectif d’atteindre 7 M€ d’EBITDA en 2027. Durant ces trois ans, Obiz prévoit également d’intensifier ses efforts pour renforcer son bilan en réduisant sa dette.

Pour rappel, le groupe affichait une dette nette de 19,8 M€ (5,6x la guidance d’EBITDA 2024e). De notre côté, nous attendons pour le moment un CA 2025e de 133,7 M€ et un EBITDA 2025e de 4,7 M€ impliquant un taux de marge d’EBITDA de 3,5% (+50 bps vs 2024e). Nous donnerons plus de détails sur nos estimations 2027 et la crédibilité du plan au moment de la publication des résultats annuels.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 10,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de 106%.