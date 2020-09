Oaktree Capital met la main sur le club de football de Caen

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion alternative américaine Oaktree Capital Management et Pierre-Antoine Capton ont annoncé le rachat total du Stade Malherbe Caen auprès des actionnaires du club. L'équipe de football de Caen évolue en Ligue 2, la deuxième division française.

" Nous nous réjouissons de l' aboutissement de nos discussions avec Pierre-Antoine Capton et les partenaires historiques du Stade Malherbe Caen, un club avec un potentiel de développement important et qui s' appuie sur une histoire et des infrastructures fortes " , a déclaré Vincent Catherine, managing director chez Oaktree.

Il s'agit du quatrième club français de deuxième division ayant fait l'objet d'investissements étrangers cet été. En juillet, le Toulouse Football Club, relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière, a été racheté par le fonds d'investissement américain, RedBird Capital Partners. Le Paris FC, deuxième club de la ville de Paris, a, lui, vu l'arrivée du fonds souverain du Bahreïn - Mumtalakat - dans son capital à hauteur de 20% alors qu'un autre institutionnel étranger devrait également entrer dans l'actionnariat au cours des prochains mois. Enfin, l'Estac, le club de la ville de Troyes, a été rachetée par la société émiratie City Football Group, propriétaire de Manchester City entre autres clubs.

Le journal Le Monde recensait début septembre quatre autres pensionnaires de Ligue 2 aux mains d'investisseurs étrangers ces dernières années (Le Havre, Auxerre, Sochaux, Clermont). En Ligue 1, Lens, Bordeaux, Lille, Lorient et Marseille ont également été repris par des fonds d'investissements ou de personnalités travaillant dans le domaine de la finance.