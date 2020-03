O2i : O2i - COVID-19 - Point sur l'activité et les mesures prises

O2i

COVID-19 - Point sur l'activité et les mesures prises

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du COVID-19 et des recommandations gouvernementales (arrêté du 15 mars 2020 publié au JORF du 16 mars 2020), M2i Formation, la filiale du groupe O2i spécialisée dans la formation, a fermé l'accès au public de l'ensemble de ses 35 centres en France et en Espagne pour ses formations en présentiel tout en poursuivant ses formations réalisées à distance.

De plus, le groupe a pris l'ensemble des mesures pour protéger la santé de tous ses collaborateurs. Ainsi, sauf exception, tous les effectifs du groupe M2i sont désormais, et jusqu'à nouvel ordre, en télétravail, en arrêt maladie pour garde d'enfants, ou en chômage partiel ou total.

En termes d'activité, dans la mesure où M2i réalise une très large partie de son activité en Présentiel ou en Blended-Learning dans ses agences, cette période de confinement aura, comme pour toutes les sociétés du secteur, un impact significatif sur son chiffre d'affaires et sur ses résultats sur cette période.

Concernant les activités O2i Ingénierie et Adiict, celles-ci sont également impactées par la crise sanitaire actuelle mais de façon bien moins importante à ce stade. Sauf exception, les effectifs sont également, selon les cas mis en télétravail, en arrêt maladie pour garde d'enfants, ou en chômage partiel ou total. L'impact en termes de chiffres d'affaires et de résultat pour les activités O2i Ingénierie et Adiict est encore à ce stade difficile à appréhender.

La mise en place des mesures gouvernementales annoncées de prises en charge par des arrêts maladies pour garde d'enfants, du chômage partiel ou total devrait permettre à l'entreprise de passer cette crise de façon à pouvoir rebondir fortement dès la fin de la pandémie. Le groupe se prépare ainsi à un fort rebond de ses ventes à partir du mois de mai ou juin, selon l'évolution des conditions sanitaires.

Le groupe disposait à fin février 2020 d'une trésorerie de 4,7 M€ (données non auditées).

A propos du Groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;

L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 15.186.839 actions

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com

Publication, le 23 mars 2020