O2i : Message de Georges Seban aux actionnaires

Message de Georges Seban aux actionnaires

Très chers actionnaires,

Je tenais à profiter de cette nouvelle année pour vous adresser ma reconnaissance pour le soutien et la fidélité que vous nous avez témoignés ces dernières années dans l'ambitieux projet entrepreneurial débuté en 2015 qui nous a permis de prendre le contrôle du Groupe O2i.

Comme vous le savez, nous vous avions annoncé que notre objectif était de « permettre la création d'un ensemble de taille critique dont l'objectif sera de dépasser les 100 M€ de chiffre d'affaires consolidé dans les 5 ans avec une marge opérationnelle qui devra être supérieure à 6% » (cf. communiqué commun de Prologue et O2i du 30 juin 2015).

Il s'agissait alors d'un projet ambitieux car le Groupe O2i était 2 fois plus important que Prologue en termes de chiffre d'affaires, avec des activités en décroissance et fortement déficitaires.

Comme vous le savez également, au cours des années qui ont suivi, nous avons parfaitement réussi ce pari industriel. En effet, de 2015 à 2018, le chiffre d'affaires consolidé des deux Groupes a enregistré une croissance interne de +29% pour atteindre 86 M€ en 2018 (environ 91 M€ estimés si on ajoute l'activité Print d'O2i cédée en 2017). La rentabilité s'est également fortement améliorée avec un résultat opérationnel courant qui est passé d'une perte de -3 M€ en 2015 à un bénéfice de +2,7 M€ en 2018, correspondant à une marge opérationnelle de 3,34%.

Ces indicateurs sont donc en phase avec les objectifs 2020 annoncés en 2015.

Le Groupe O2i est aujourd'hui parfaitement intégré à Prologue, bénéficiaire, en croissance et dispose d'une trésorerie confortable.

En termes boursiers en revanche, j'ai parfaitement conscience que ces années ont pu vous paraître ingrates car le marché ne semble pas intégrer l'immense travail qui a été réalisé et la valeur qui a été créée. Nous avons été parfaitement transparents sur le projet que nous menions et sur son délai, car un succès industriel de cette ampleur prend du temps à se construire.

Dans les faits, il a permis aux actionnaires de Prologue de voir, sur cette période, leur entreprise passer d'un périmètre d'activité de 23 M€ en 2015 à 86 M€ en 2018 (le CA 2019 sera publié au plus tard le 15 février 2020), ce qui est considérable !

Conscient également qu'au-delà de notre succès industriel, la structure juridique de notre Groupe avec trois sociétés cotées peut être un frein à sa valorisation, nous avons lancé un projet de simplification afin, notamment, de ne maintenir la cotation que deux sociétés (M2i et Prologue).

Nous avons ainsi annoncé, début septembre, notre objectif qui est de permettre à Prologue de détenir le contrôle de M2i en direct et de passer sa participation dans le capital de O2i de 39% à 100% pour la fusionner.

Nous souhaitions que cette opération, bien que très complexe en termes juridiques et financiers, puisse se réaliser rapidement et avant la fin de 2019. Il apparaît que nous étions sans doute trop ambitieux en termes de délai et que sa réalisation se trouve, de fait, décalée de plusieurs semaines pour des raisons techniques. Cela ne remet en rien en cause notre volonté de réaliser cette opération que les directions des deux Groupes, O2i et Prologue, estiment stratégiquement nécessaires.

Je vous communiquerai ainsi, dès que possible, un calendrier prévisionnel de cette opération.

Très chers actionnaires, il me semblait important, en ce début d'année, de m'adresser directement à vous pour vous transmettre ma certitude dans la capacité de votre Groupe à mener à bien tous ses projets tant capitalistiques qu'industriels.

L'année 2020 qui s'annonce devrait nous permettre d'achever le projet de rapprochement capitalistique et industriel entrepris avec le Groupe O2i en 2015. Elle sera également sans doute l'occasion pour la Bourse de prendre en compte la valeur de l'immense parcours que votre société aura accompli depuis 5 ans.

Dans cette attente, je vous adresse à tous mes vœux de bonheur pour l'année à venir et vous renouvelle mes plus sincères remerciements pour votre soutien et votre confiance.

Georges SEBAN

Président

Publication, le 2 janvier 2020

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com