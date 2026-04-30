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O'Reilly Automotive en hausse après avoir annoncé une hausse de ses bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles O'Reilly Automotive ORLY.O ont progressé de 7 % pour atteindre 98,19 dollars après l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice en hausse au premier trimestre , grâce à une forte demande de pièces de rechange automobiles

** Cette forte demande de pièces s'explique par le fait que les prix élevés des véhicules neufs incitent les consommateurs à conserver leurs anciennes voitures

** Bénéfice par action ajusté au premier trimestre de 72 cents, contre une estimation des analystes de 69 cents, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de près de 10 % pour atteindre environ 4,6 milliards de dollars

** La note moyenne de 30 analystes est “acheter” et l'objectif de cours médian est de 110,00 $, selon les données de LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action ORLY affiche une hausse de 7,6 % depuis le début de l'année

** L'action ORLY se situe à environ 10 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 108,72 $ atteint le 30 septembre

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