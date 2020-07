Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NZL-Verdict attendu fin août pour le tueur de Christchurch Reuters • 03/07/2020 à 04:24









(Actualisé avec précisions) WELLINGTON, 3 juillet (Reuters) - La Haute cour de Christchurch a annoncé vendredi que l'audience de fixation de peine du ressortissant australien accusé d'avoir tué 51 personnes et blessé plusieurs dizaines d'autres dans deux mosquées de la ville néo-zélandaise l'an dernier aurait lieu le 24 août. Brenton Harrison Tarrant, âgé de 29 ans et identifié comme un suprémaciste blanc, a reconnu en mars sa culpabilité dans la double fusillade du 15 mars 2019, la plus grande tuerie de masse de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Il a été inculpé de 92 chefs d'accusation, pour meurtres, tentatives de meurtres et acte terroriste. Le juge Cameron Mander a indiqué que l'audience devrait durer trois jours, mais sera prolongée si nécessaire. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

