Nyxoah et Acurable Concluent un Accord de Distribution en Allemagne pour le Test de Sommeil à Domicile AcuPebble SA100

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 2 août 2022, 08h00 CET / 02h00 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle a annoncé aujourd'hui que la Société a conclu un accord de distribution avec Acurable SL, une société de dispositifs médicaux financée par des fonds d'investissement qui développe des technologies portables à usage domestique, afin de fournir le test de sommeil à domicile AcuPebble SA100 aux patients souffrant de SAOS en Allemagne.

L'AcuPebble SA100 est un test de sommeil à domicile de nouvelle génération qui utilise des signaux acoustiques pour diagnostiquer le SAOS. Le patient fixe le capteur réutilisable AcuPebble à la base du cou pour enregistrer les sons générés par les fonctions respiratoires et cardiaques. Ces signaux enregistrés sont téléchargés sur une plateforme cloud sécurisée via une application smartphone où des algorithmes brevetés extraient les paramètres du SAOS fournissant un rapport de diagnostic automatisé en quelques minutes. AcuPebble a démontré des niveaux élevés de sensibilité et de spécificité pour l'indice d'apnée-hypopnée (IAH) et l'indice de désaturation en oxygène (IDO) par rapport au test polygraphique de référence, et est validé cliniquement par une étude randomisée publiée dans le BMJ Open . Le système est marqué CE et a reçu l'autorisation de la FDA.

" Avec AcuPebble et Genio, Nyxoah peut désormais offrir aux patients et aux cliniciens les solutions les plus pointues en matière de diagnostic et de traitement du sommeil à domicile dans le cadre du SAOS ", commente Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "En effet, le confort, la facilité d'utilisation et la précision d'AcuPebble feront tomber les barrières du diagnostic du SAOS et permettront à un plus grand nombre de patients de recevoir un traitement pour leur maladie. Nous sommes impatients de lancer AcuPebble en Allemagne au cours du quatrième trimestre de 2022. "

"Nous sommes ravis d'entamer cette collaboration hautement synergique avec un leader technologique du SAOS comme Nyxoah, dont la mission s'aligne sur la nôtre, à savoir permettre l'accès au traitement au plus grand nombre possible de patients atteints de SAOS", a commenté Emilio Sanz-Pereiras, co-CEO d'Acurable. "AcuPebble est conçu pour être beaucoup plus convivial pour les patients et les praticiens que les tests de polygraphie et de polysomnographie, ce qui facilite non seulement le diagnostic, mais permet également aux patients de surveiller régulièrement leur état. En permettant aux patients de mieux contrôler leur SAOS, AcuPebble est un nouvel outil important pour améliorer la vie de ceux qui souffrent de cette maladie débilitante."

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération centrée sur le patient, sans sonde ni batterie implantée et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités cardiovasculaires. Nyxoah est motivé par la vision selon laquelle les patients souffrant de SAOS devraient profiter de nuits reposantes et se sentir en mesure de vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse avec succès : sur Euronext en septembre 2020 et au NASDAQ en juillet 2021. Suite aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a obtenu l’approbation marquage CE pour le traitement des patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC), actuellement contre-indiqué dans les thérapies concurrentes. De plus, la Société mène actuellement l'étude pivot DREAM IDE en vue de l'approbation FDA et de la commercialisation aux États-Unis.

Pour plus d’informations, visitez http://www.nyxoah.com/

Attention – Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

