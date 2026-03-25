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NYSE American Options résout un problème technique qui affectait les transactions et les données de marché
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du titre et du paragraphe 1 pour indiquer que le problème a été résolu)

Le NYSE American Options de l'Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré mercredi qu'il avait résolu un problème technique qui avait affecté la transactions, le post-marché et les données de marché.

"Tous les systèmes sont actuellement opérationnels", a déclaré l'opérateur boursier.

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