NYSE American Options résout un problème technique qui affectait les transactions et les données de marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Réécriture du titre et du paragraphe 1 pour indiquer que le problème a été résolu)
Le NYSE American Options de l'Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré mercredi qu'il avait résolu un problème technique qui avait affecté la transactions, le post-marché et les données de marché.
"Tous les systèmes sont actuellement opérationnels", a déclaré l'opérateur boursier.
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